"Жорстока хвороба": заборонений в Україні актор поплакався на пропагандистському телемості

Знаменитий російський режисер Володимир Меньшов поскаржився, що є забороненим в Україні.

Таку заяву він зробив під час телемосту під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1" у п'ятницу, 12 липня.

"На жаль, можу розповісти тільки по телевізову, тому що доступу до України в мене немає. Я в списку заборонених. Чи можна було подумати, що такий морок зійде на наші голови, що не пускають в країну. Аж до цього (дійшло. - ред.). Я до цього ставлюся, як до якоїсь жорстокої хвороби, яка має закінчитися, тому що так не може бути по-людськи, щоб не можна було до Києва з'їздити", – поплакався Меньшов.

Володимир Меньшов Скріншот

Тим часом, ведучий Андрій Малахов запитав у режисера, куди б йому хотілося потрапити в Києві. Той відповів, що дуже хотів би знову пройтися Володимирською гіркою. "Неймовірно гарне місце".

Ведучі "Треба поговорити"

Нагадаємо, що Служба безпеки України провела перевірку інформації про фінансування терористів "ДНР" російським режисером Володимиром Меньшова. Сам росіянин зізнавався, що "дійсно передав певну суму грошей для Донбасу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення прийнято "через прямі погрози фізичною розправою на адресу каналу, журналістів і їх сімей".

Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

Також в Києві відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne. В акції брали участь близько сотні людей. Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.

Нацрада на позачерговому засіданні ухвалив почати перевіркутелеканалу NewsOne на предмет державної зради.

10 липня Тарас Козак, який нібито володіє телеканалом NewsOne, сказав, що телеміст відбудеться.

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