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"Жорстока хвороба": заборонений в Україні актор поплакався на пропагандистському телемості

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Знаменитий російський режисер Володимир Меньшов поскаржився, що є забороненим в Україні.

Таку заяву він зробив під час телемосту під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1" у п'ятницу, 12 липня.

"На жаль, можу розповісти тільки по телевізову, тому що доступу до України в мене немає. Я в списку заборонених. Чи можна було подумати, що такий морок зійде на наші голови, що не пускають в країну. Аж до цього (дійшло. - ред.). Я до цього ставлюся, як до якоїсь жорстокої хвороби, яка має закінчитися, тому що так не може бути по-людськи, щоб не можна було до Києва з'їздити", – поплакався Меньшов.

Володимир Меньшов

Володимир Меньшов

Скріншот

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Тим часом, ведучий Андрій Малахов запитав у режисера, куди б йому хотілося потрапити в Києві. Той відповів, що дуже хотів би знову пройтися Володимирською гіркою. "Неймовірно гарне місце".

Ведучі "Треба поговорити"

Ведучі "Треба поговорити"

Нагадаємо, що Служба безпеки України провела перевірку інформації про фінансування терористів "ДНР" російським режисером Володимиром Меньшова. Сам росіянин зізнавався, що "дійсно передав певну суму грошей для Донбасу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Меньшов Андрій Малахов
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ватан Меньшов- спонсор террористов.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Собрали кладбище путиноидов
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Виня Ксения
Виня Ксения
Заколупали лезть в Украину со своим грязным свиным рылом.
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