Живіший за всіх живих: скільки разів "вмирала" Пугачова до свого 70-річчя

У понеділок, 15 квітня легендарна співачка Алла Пугачова, яка отримала всесвітню славу за майже 55 років творчої діяльності, святкує свій ювілей. 70-річчя примадонни стало однією з найбільш очікуваних подій у світі шоу-бізнесу, а у в ЗМІ раз у раз обговорюють її минуле, подробиці про особисте життя і секрети краси та молодості.

Однак, з кожним роком все частіше в мас-медіа також і поширюють інформацію про "передчасну смерть" Пугачової. Зрозуміло, сама Алла Пугачова ніяк не реагує на подібні фейки, а також не втомлюється демонструвати свою гарну фізичну форму та заявляти, що вона почуває себе чудово. OBOZREVATEL в якості жарту вирішив згадати, скільки разів в мережі "ховали" примадонну, поширюючи фейкову інформацію.

Алла Пугачова Vesti.Ru

"Померла" в свій день народження

Так, протягом лише 2018 року Алла Борисівна "вмирала" не менше трьох разів. Більш того, інформацію про те, що "Алла Пугачова померла" деякі видання публікували навіть в день її народження, при цьому поширювалися ще й фотографії з нібито прощальної церемонії. На кадрах в траурному одязі були зображені Максим Галкін і дочка примадонни Крістіна Орбакайте. Примітно, що незадовго до того, як сплив черговий фейк про смерть культової радянської артистки, Галкін показав, як вони з дітьми Лізою і Гаррі вітали Пугачову з ювілеєм. Чи варто підкреслювати той факт, що на відео Алла Борисівна виглядала вельми радісною і здоровою?

Тромбоз або наркотики: про які ще причини "смерті" Пугачової повідомляли росЗМІ

За рік до ювілею російської і радянської зірки, в травні 2018 року, в мережі поширили інформацію про те, що Пугачова померла від "передозування наркотиків". Цей випадок переполошив мільйонну армію шанувальників примадонни і став відмінним грунтом для поширення дивних, місцями навіть абсурдних чуток. Повідомлення про смерть легендарної артистки поширили в Twitter, після того, як фейк розійшовся в мережі, раз у раз з'являлися нові "причини" трагедії. Крім "наркозалежності", у артистки нібито міг відірватися тромб, трапитися інфаркт, або ж причиною була запущена стадія анорексії. Багато фанатів зірки також в коментарях писали свої слова співчуття, але більшість все ж не повірили такій дивній інформації.

"На руках у Галкіна": примадонну "поховали", поки вона відпочивала з сім'єю в Італії

У серпні 2018 року в росЗМІ поширили чергову "сенсацію": нібито Пугачова раптово померла у себе вдома, а про її "передчасну смерть" повідомив особисто Максим Галкін. Тоді одночасно на декількох розважальних сайтах з'явилася інформація про те, що Пугачова померла вранці в четвер, 9 серпня, після чого її тіло відправили на експертизу. Про причини не повідомлялося. Очевидно, що така новина схвилювала шанувальників примадонни, які стали шукати підтвердження або спростування даних чуток: багатьох ще й турбувало тривале мовчання Алли Борисівни в соцмережах.

Виявилося, що Пугачова не виходила на зв'язок, тому що відпочивала з чоловіком і дітьми в Італії. По поверненню артистка розвіяла всі чутки про можливі проблеми анонсом свого першого за 10 років сольного концерту з нагоди 70-річчя.

Клінічна смерть через невдалу пластики

Варто відзначити, що одного разу примадонна і спправді була на грані смерті. Причиною стала невдала пластична операція – артистка пережила клінічну смерть прямо на столі у хірурга. Щоб продовжити собі молодість Алла Пугачова в 90-х планувала провести пластику грудей, обличчя, а також прибрати зайву вагу (видалити більше 10 кг підшкірного жиру). І все це в рамках однієї операції. Лікарі попередили: це занадто багато для одного разу, великий ризик для життя. І, до речі, операція тоді пройшла успішно, але через деякий час стан артистки погіршився. Пугачову довелося госпіталізувати – у співачки піднялася температура, а потім вона і зовсім втратила свідомість. Причиною цього було відторгнення грудних імплантів, і як наслідок – інтоксикація всього організму. Лікарі буквально витягали її з того світу – виводили з клінічної смерті.

Як зараз живе Пугачова

Зараз знаменита Алла Пугачова вже не женеться за красою і штучної молодістю, а також вона практично не виступає за винятком великого сольного концерту, який, за її словами, стане останнім у кар'єрі. Весь свій час примадонна приділяє родині: молодому чоловікові Максиму Галкіну і дітям. Пара виховує двійнят Лізу і Гаррі, народжених сурогатною матір'ю в 2013 році. Також час від часу Пугачова влаштовує творчі вечори або просто посиденьки для своїх близьких друзів. З огляду на поважний вік, життя Пугачової і зараз є досить активним. Зрозуміло, артистка хоч і скаржиться на деякі проблеми зі здоров'ям, але вони явно дають привід поки турбуватися за її життя. Як то кажуть, Пугачова – живіша за всіх живих.

До дня народження Алли Пугачової OBOZREVATEL також приготував підбірку "вибухових" фото примадонни за останні кілька років. Читайте також матеріал про те, як роки змінили зовнішність Алли Борисівни.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!