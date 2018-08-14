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Жива-здорова: з'явилося перше фото з Пугачовою після її "смерті"

30.5тЧитати новину російською

Легендарна радянська співачка, примадонна російської естради Алла Пугачова, яку нещодавно "поховали" деякі ЗМІ, вперше засвітилася в соціальних мережах після тривалого мовчання.

Так, артистка сфотографувалася в компанії друзів на дні народження дружини відомого в РФ співака і композитора Ігоря Ніколаєва. Знімок з Аллою Борисівною опублікований в Instagram-акаунті Юлії Проскурякової (дружина Ніколаєва - Ред).

Пугачова зображена на фото разом з іншими російськими зірками, серед яких її чоловік, комік Максим Галкін, дочка примадонни Крістіна Орбакайте, співак Валерій Сюткін та інші.

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Користувачі Instagram почали активно коментувати фотографію, зазначивши, що Пугачова виглядає чудово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ поширили фейкову інформацію про те, що у четвер, 9 серпня померла примадонна радянської естради, легендарна співачка Алла Пугачова. Шанувальників також збентежив той факт, що виконавиця припинила публікувати фото в соцмережах. Пізніше стало зрозуміло, що Пугачова жива і здорова, а її мовчання в мережі було пов'язане з сімейною відпусткою в Італії.

Особи
Алла ПугачоваЮлія Проскурякова
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