Жива-здорова: з'явилося перше фото з Пугачовою після її "смерті"

Легендарна радянська співачка, примадонна російської естради Алла Пугачова, яку нещодавно "поховали" деякі ЗМІ, вперше засвітилася в соціальних мережах після тривалого мовчання.
Так, артистка сфотографувалася в компанії друзів на дні народження дружини відомого в РФ співака і композитора Ігоря Ніколаєва. Знімок з Аллою Борисівною опублікований в Instagram-акаунті Юлії Проскурякової (дружина Ніколаєва - Ред).
Пугачова зображена на фото разом з іншими російськими зірками, серед яких її чоловік, комік Максим Галкін, дочка примадонни Крістіна Орбакайте, співак Валерій Сюткін та інші.
Користувачі Instagram почали активно коментувати фотографію, зазначивши, що Пугачова виглядає чудово.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ поширили фейкову інформацію про те, що у четвер, 9 серпня померла примадонна радянської естради, легендарна співачка Алла Пугачова. Шанувальників також збентежив той факт, що виконавиця припинила публікувати фото в соцмережах. Пізніше стало зрозуміло, що Пугачова жива і здорова, а її мовчання в мережі було пов'язане з сімейною відпусткою в Італії.