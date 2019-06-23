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"Життя проходить..." Меладзе в день народження заговорив про "братерство" Росії і Грузії

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У неділю, 23 червня свою день народження святкує відомий російський співак грузинського походження Валерій Меладзе. З нагоди свята артист голосно висловився про "дружбу" Росії і Грузії і протести, які розгорнулися в його рідній країні.

Також Меладзе відзначив, що не відзначатиме своє 54-річчя, оскільки на тлі подій в Грузії це було б недоречно (в країні розгорнулися жорсткі протести, в ході яких постраждали люди). Свою позицію Валерій висловив на особистій сторінці в Instagram.

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Валерій Меладзе

Валерій Меладзе

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"У день мого народження я бажаю всім любові, миру і розсудливості! Я не влаштовую бурхливих святкувань, тим більше на тлі подій в Грузії. Постраждали невинні люди. В один день припинилося авіасполучення між Росією і Грузією! Братські відносини, які будувалися століттями, не зруйнувати в один день! " – гучно заявив Меладзе.

У день мого народження я бажаю всім любові, Миру та розсудливості! Я не влаштовую бурхливих святкувань в свій д / р. Тим більше на тлі подій в Грузії. Постраждали невинні люди. В один день припинилося авіасполучення між Росією і Грузією! Братські відносини, які будувалися століттями, не пошкодити в один день. Політичні амбіції ставляться вище здорового глузду, поваги і любові. Все пройдет, пройде і це ... але і життя проходить!

Публікація від Valery Meladze (@meladzevalerian)

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Також він додав. що в його рідній Грузії в даний час політика панує над здоровим глуздом, очевидно натякаючи на те, що країні не варто обривати свої зв'язки з Росією.

"Політичні амбіції ставляться вище здорового глузду, поваги і любові. Все пройде, пройде і це... Але і життя проходить!" – підкреслив Валерій.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

  • Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

  • Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що і викликало хвилю протестів.

  • За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень в Тбілісі постраждали 240 учасників акції протесту і 80 поліцейських.

  • Зокрема, продюсеру російського пропагандистського каналу Ruptly в ході протестів в спину потрапила гумова куля, момент потрапив на відео.

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Тема
Протести в Грузії
Особа
Валерій Меладзе
Тег
Новини Росії
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