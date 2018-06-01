Життя після проекту "Холостяк 8": випуск "Як вийти заміж"

В ефірі СТБ показали фінальне пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж", а герой проекту "Холостяк 8" Рожден Анусі розкрив секрети відносин з Іванкою.
Іванна розповіла про те, як прекрасно все почалося. Рожден визнав, що з часом вони стали рідше зустрічатися і тепер герої не пара.
Пара мирно попрощалася. Обидва активно займаються власною кар'єрою і не втрачають надій зустріти справжнє кохання.
СТБ
Також учасниці різних сезонів відверто розповіли, як склалося їхнє життя після проекту.
А от колишній учасник проекту "Холостяк"-7 Дмитро Черкасов в ексклюзивному зверненні розповів, як склалося його особисте життя зараз. Молодик зізнався, що він знайшов свою любов і навіть назвав ім'я дівчини. Його обраницю звуть Олександра.
Дівчина першою написала Дімі в соціальних мережах, хоча навіть не знала, що він відомий спортсмен і колишній учасник проекту. Молодик зізнався, що саме це він оцінив у своїй дівчині. Дмитро Черкасов розповів, що шалено щасливий з Олександрою і радий тому, що її зацікавила його особистість і мужність, а не популярність.
СТБ
СТБ
Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Частина 1.
Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Частина 2.
Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Частина 3.
Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Частина 4.
Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Частина 5.
Як повідомляв OBOZREVATEL, переможницею шоу "Холостяк 8" стала Іванка. Дівчина підкорила Рождена своїми жіночністю, розумом і красою.
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