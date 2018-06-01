Життя після проекту "Холостяк 8": випуск "Як вийти заміж"

В ефірі СТБ показали фінальне пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж", а герой проекту "Холостяк 8" Рожден Анусі розкрив секрети відносин з Іванкою.

Іванна розповіла про те, як прекрасно все почалося. Рожден визнав, що з часом вони стали рідше зустрічатися і тепер герої не пара.

Пара мирно попрощалася. Обидва активно займаються власною кар'єрою і не втрачають надій зустріти справжнє кохання.

СТБ

Також учасниці різних сезонів відверто розповіли, як склалося їхнє життя після проекту.

А от колишній учасник проекту "Холостяк"-7 Дмитро Черкасов в ексклюзивному зверненні розповів, як склалося його особисте життя зараз. Молодик зізнався, що він знайшов свою любов і навіть назвав ім'я дівчини. Його обраницю звуть Олександра.

Дівчина першою написала Дімі в соціальних мережах, хоча навіть не знала, що він відомий спортсмен і колишній учасник проекту. Молодик зізнався, що саме це він оцінив у своїй дівчині. Дмитро Черкасов розповів, що шалено щасливий з Олександрою і радий тому, що її зацікавила його особистість і мужність, а не популярність.

СТБ

СТБ

Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Частина 1.

Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Частина 2.

Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Частина 3.

Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Частина 4.

Пост-шоу Холостяк 8 сезон. Частина 5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможницею шоу "Холостяк 8" стала Іванка. Дівчина підкорила Рождена своїми жіночністю, розумом і красою.