"Життя підкосило": народний артист України зізнався в злиднях

Український естрадний співак, композитор Іво Бобул, який в середу, 23 травня, розбурхав мережу наміром балотуватися в президенти України, поскаржився на злидні.

Як розповів народний артист України в інтерв'ю каналу "112 Україна", часом йому нічим платити за квартиру.

Фото: unian.net

"Вже не ті ціни, які були, коли ми працювали. Вже ті ціни називати не можна, тому що просто люди бідні, не запросять. Вже половина навіть з того, що отримували, ось, половина того, може бути. Нічим за квартиру платити, тому що просто немає. Мене життя трошки підкосило...", - зізнався співак.

За словами Бобула, час від часу знайомі і колеги допомагають із запрошеннями на ті чи інші концерти.

"Допомагають. Саша Сєров допомагає, тут хлопці допомагають, як тільки можуть. Бувають якісь концерти, їздимо по цим клубам старим. За кордон зараз поїду тому що запросили. Їду трошки поспівати і заробити кілька копійок для життя. Ситуація дуже складна у мене. Начебто, здавалося б, співак такий видатний", - знизав плечима 64-річний артист.

Що ж стосується президентських амбіцій, в день появи резонансної новини OBOZREVATEL зв'язався зі співаком, щоб з'ясувати подробиці. Однак, Бобул лише посміявся і після недовгої паузи заявив: "Це був просто жарт".

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