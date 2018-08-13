"Жертва пропаганди": в Держдумі накинулися на Вайкуле за позицію щодо Криму

Один із депутатів російської Держдуми, член комітету з фізичної культури, спорту та туризму Дмитро Свищов (ЛДПР) розкритикував латвійську співачку Лайму Вайкуле за її різкі висловлювання щодо Криму.

Свищов заявив, що одне з головних завдань сучасних артистів - об'єднувати народи різних країн, а естрада в жодному разі не повинна перетворюватися на майданчик для політичних висловів, пише РІА Новини.

"Співачка Лайма Вайкуле мабуть забула, що головний сенс, який несе за собою виконання пісень - це об'єднання і зближення народів. У цьому і є основна мета діяльності артистів. Втім, так само, як і спортсменів та діячів мистецтва. В жодному разі естрада не повинна ставати майданчиком для політичних заяв", - наголосив політик.

Лайма Вайкуле Daily Hype

Також депутат додав, що Крим став "частиною Росії" в 2014 році за результатами референдуму, а не через анексію, а сама Вайкуле просто є жертвою пропаганди.

"Вайкуле, судячи з усього, стала жертвою антиросійської пропаганди, розгорнутої в країні, громадянкою якої вона є. Розсудлива людина навряд чи дозволила би собі такі висловлювання", - підсумував Свищов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, латвійська співачка Лайма Вайкуле під час свого перебування в Одесі заявила, що, незважаючи на великі гонорари, не має наміру відвідувати анексований Росією Крим.

На її слова бурхливо відреагували колеги по сцені. Багато з них, наприклад, знаменитий композитор Раймонд Паулс, підтримали висловлювання Лайми щодо поїздок до окупованого Криму. Водночас знайшлися й ті, хто розкритикував артистку. Так, російський актор Станіслав Садальський відреагував на категоричну відмову Вайкуле їздити на гастролі до Криму, заявивши, що не збирається їздити в Україну, доки там "ображають росіян".

У свою чергу, відомий в РФ співак Олег Газманов, якому заборонений в'їзд в Україну через часті виступи в Криму, назвав заяву своєї колеги Лайми щодо відмови відвідувати півострів "за будь-які гроші" негарною, зазначивши, що виконавиці все дала Росія.