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''Жертва автозасмаги'': Сєдокову висміяли за новий образ

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Відома українська співачка, екс-зірка "ВІА Гри" Анна Сєдокова розчарувала своїх шанувальників новою фотографією з бронзовим кольором шкіри і червоним волоссям.

Виконавиця опублікувала в Instagram знімок, де позує у вузьких чорних сонцезахисних окулярах і масивних сріблястих прикрасах: ланцюгу і сережках-кільцях.

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"Сьогодні я побачила кліп на "Шантарам", жодної правки. Жодного сумніву. Жодного жалю. Готуйтеся. Це буде резонансно", - підписала вона знімок.

Багато підписників зірки негативно поставилися до нового образу Сєдокової. Вони назвали його жахливим і невдалим.

''Жертва автозасмаги'': Сєдокову висміяли за новий образ
''Жертва автозасмаги'': Сєдокову висміяли за новий образ
''Жертва автозасмаги'': Сєдокову висміяли за новий образ
''Жертва автозасмаги'': Сєдокову висміяли за новий образ
''Жертва автозасмаги'': Сєдокову висміяли за новий образ
''Жертва автозасмаги'': Сєдокову висміяли за новий образ
''Жертва автозасмаги'': Сєдокову висміяли за новий образ
''Жертва автозасмаги'': Сєдокову висміяли за новий образ

Деякі шанувальники обурилися тим, що Седокова копіює образ американської R&B- і поп-співачки Ріанни і супермоделі Кім Кардашьян, а хтось навіть порівняв її з трансвеститом.

''Жертва автозасмаги'': Сєдокову висміяли за новий образ
''Жертва автозасмаги'': Сєдокову висміяли за новий образ
''Жертва автозасмаги'': Сєдокову висміяли за новий образ
''Жертва автозасмаги'': Сєдокову висміяли за новий образ

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Анна Седокова заінтригувала фанів пікантною фотографією, на якій продемонструвала пишні груди.

Особа
Анна Седокова
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