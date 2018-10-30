''Жертва автозасмаги'': Сєдокову висміяли за новий образ

Відома українська співачка, екс-зірка "ВІА Гри" Анна Сєдокова розчарувала своїх шанувальників новою фотографією з бронзовим кольором шкіри і червоним волоссям.

Виконавиця опублікувала в Instagram знімок, де позує у вузьких чорних сонцезахисних окулярах і масивних сріблястих прикрасах: ланцюгу і сережках-кільцях.

"Сьогодні я побачила кліп на "Шантарам", жодної правки. Жодного сумніву. Жодного жалю. Готуйтеся. Це буде резонансно", - підписала вона знімок.

Багато підписників зірки негативно поставилися до нового образу Сєдокової. Вони назвали його жахливим і невдалим.

Деякі шанувальники обурилися тим, що Седокова копіює образ американської R&B- і поп-співачки Ріанни і супермоделі Кім Кардашьян, а хтось навіть порівняв її з трансвеститом.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Анна Седокова заінтригувала фанів пікантною фотографією, на якій продемонструвала пишні груди.