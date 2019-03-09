"Жадібних с*ка": якими були перші сварки на шоу "Холостяк-9"

Романтичне шоу "Холостяк-9", перший випуск якого відбувся 8 березня на телеканалі СТБ, не обійшовся без сварок і чвар між учасницями проекту.

Дівчата оцінювали конкуренток з презирством, а деякі і зовсім провокували скандали. OBOZREVATEL зробив добірку найбільш гарячих сварок першої серії.

Здивування учасниць викликала поведінка Софії, яка просила конкуренток передати записку Холостяку. Практично всі відмовилися це робити, тому що думали про те, як самим справити враження.

Кароліну, яка з'явилася на зустріч на мотоциклі, суперниці сприйняли з подивом і деякою огидою. Дівчина прийшла у відвертому облягаючому комбінезоні, показавши пишні груди і відмінну фігуру. На шоу також часто звучала фраза про "змій", якими називали дівчат.

"Панове, хіба їй комфортно в такому образі?", "Це дуже інтимно", "Я б в такому вбранні не прийшла", "Що це взагалі, не знаю ..." – відреагували інші дівчата.

Епатажну Олю за кадром називали "жадібною с*кою" і "травесті дівою" через її поведінку. Дівчина була впевнена в собі, а коли побачила, що головним героєм є Микита Добринін, за якого вона голосувала тричі, емоційно заговорила, що забула заготовлену промову.

"Боже, ти починаєш переживати, і я починаю переживати", – гарячилися дівчата.

Але на цьому навколо учасниці не вщухли пристрасті. Їй довелося зізнатися, коли дівчата чекали на Холостяка, що у неї був роман із одруженим чоловіком. У підсумку, на неї посипалися запитання: "а чи довго", "чи сама закінчила відносини", "чому".

"Я б соромилася цього і не вела себе так", "Мені здається, це жахливі відносини. Не хочеться влазити в чиюсь сім'ю", – втрутилися дівчата, змусивши Олю виправдовуватися.

А на епатажну Діну накинулися через вбрання. Дівчина прийшла в кокетливій капелюшці з вуаллю, через що конкурентки поставили запитання, ким вона працює. Але у неї знайшлися і захисники.

"У тебе теж цікавий наряд, а хто ти за професією", – запитала Даша у Юлії, яка прийшла в блискучій сукні з голими ногами. Спідниця у дівчини відкривала низ купальника.

Гаряче було, коли прибула учасниця Марго, яка за професією є тамадою. Коли дівчина прийшла до зали, вона запропонувала всім написати вірш для Добриніна. Але учасниці шоу "Том-модель по-українськи" Лізі Доронько ця ідея не сподобалася.

"Ти і конкурси підготувала?! Вибач, а ким ти працюєш? Я знаю, з чого почати. Спочатку потрібно накидати все, що ми знаємо про Микиту", – заявила Доронько, яка трохи написалась під час очікування.

В результаті зав'язалася словестного перепалка між дівчатами. "Які правила, ти сама їх придумала? Боже, яка хамка", – не вгамовувалася модель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.

Не обійшлося і без пригод. Дівчата ледве не розбилися в машині, коли їхали на зустріч, тому що їм на дорогу вибігла тварина.

На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.

Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram