Зеленський vs. Порошенко: як розділився український шоубіз

У процес виборів президента України цього року представники вітчизняного шоу-бізнесу залучені як ніколи. Це частково можна пояснити й тим, що за крісло гаранта бореться топовий шоумен країни, лідер гумористичної студії "Квартал 95" Володимир Зеленський.

Два дні після завершення першого туру голосування в соцмережах не вщухає ажіотаж. У дискусії та суперечки щодо результатів включаються співаки, актори, зірки телебачення. OBOZREVATEL вивчив політичні погляди українських селебріті.

Серед прихильників "змін", "експериментів" та "нових облич" виявилися досить відомі особистості. Так, наприклад, незабаром після завершення першого туру за Володимира Зеленського активно заступилася співачка Камалія. Артистка вважає, що в найближчі два тижні "новачкові в політиці" буде дуже важко.

Здивувала своєю позицією фоловерів у соцмережі і телеведуча Маша Єфросиніна. Прямих заяв ТБ-знаменитість не робила, проте її останній "Зелений" пост в Instagram розцінили саме як політичний.

Безумовно, кандидата в президенти підтримує вся команда "95 Кварталу". Про це говорять численні фото і відео в соціальних мережах.

Оскільки кандидатів тепер всього двоє, українці припустили, що саме на підтримку Зеленського виступила співачка Гайтана, яка заявила про бажання голосувати за "позитивні зміни".

Колегу з проекту "Ліга Сміху" підтримали Сергій Сивохо і співачка Оля Полякова. У позитивному ключі про політичні амбіції коміка висловлювався глава каналу "1+1" Олександр Ткаченко.

У підтримці Зеленського після завершення виборів зізнався й екс-продюсер Ані Лорак Сергій Перман.

Голосувала за лідера студії "Квартал 95" і співачка Таїсія Повалій.

Удень 31 березня Петро Порошенко очікував у своєму штабі до 30 відомих особистостей. Серед тих, хто відкрито підтримав чинного президента, виявилися режисер Ахтем Сеітаблаєв, поет Іван Малкович, актриса театру і кіно Ада Роговцева, шоумен Дмитро Чекалкін, лідер гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо, актриса Ірма Вітовська, співачка Марія Бурмака та інші.

Співак Олександр Положинський, лідер гурту "Тартак", пояснив успіх Володимира Зеленського в першому турі виборів. На думку музиканта, у Петра Порошенка ще є можливість привернути до себе увагу тих, хто за нього не голосував.

Як писав раніше OBOZREVATEL, російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський несподівано привітав Володимира Зеленського з упевненою перемогою в першому турі президентських перегонів.

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