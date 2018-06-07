Зеленський отримав ляпас від Наді Дорофєєвої

Студія "Квартал 95" зняла тизер нової романтичної комедії "Я, ти, він, вона". Головні ролі у фільмі зіграють зірки "Кварталу" Володимир Зеленський, Євген Кошовий, популярна співачка і дебютантка в повнометражному кіно Надя Дорофєєва та литовська актриса АгнеГрудіте, відома українським глядачам за роллю в серіалі "Нюхач".

Проект "Кварталу 95" став одним з переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно і реалізується за державної підтримки.

Зйомки фільму почнуться вже в кінці червня. У центрі сюжету - чоловік і жінка Максим і Яна, які переживають затяжну кризу в стосунках і мають намір розлучитися. Протягом випробувального терміну, наданого суддею, з парою починають відбуватися божевільні несподіванки, які змінять їхнє життя назавжди.

Зйомки тізера проходили біля Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогово і тривали протягом 8 годин. В полі було побудовано декорацію - урочиста арка з живих квітів для проведення виїзної весільної церемонії.

Володимир Зеленський не тільки виконує одну з головних ролей у фільмі, але і дебютує на проекті як режисер-постановник. Володимир вперше поєднав на майданчику відразу три амплуа - актора, режисера і продюсера.

Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Надя Дорофєєва та Агне Грудіте Фото: прес-служба

Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Надя Дорофєєва та Агне Грудіте Фото: прес-служба

Для нього ця зйомка виявилась особливо непростою - протягом дня Зеленський отримав по 14 ляпасів від Наді Дорофєєвої та Агне Грудіте. Трохи менше фізичних ушкоджень було у Кошового, але і він "отримав на горіхи" від дівчат.

Колоритним акторським ансамблем керувала Народна артистка України Тамара Яценко.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Володимир Зеленський яскраво потролліть Полякову в образі Тіни Кароль .