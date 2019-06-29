"Здивована": Лобода розкритикувала лесбійську історію екс-солістки "Серебро"

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, відреагувала на зізнання екссолістки гурту "Серебро" Ольги Серябкіної про лесбійський роман із Оленою Темніковою.

Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що була здивована, коли прочитала інтерв'ю.

"Сьогодні була щиро здивована одним з інтерв'ю моєї колеги. П.с. таємниці мають залишатися вдома", – відповіла Лобода.

Серябкіна і Темнікова колаж

Думки фоловерів на реакцію артистки розділилися. Деякі накинулися на неї за критику, а інша частина навпаки підтримала.

"З Оленою я солідарна, а ось навіщо ви зробили пост з цим підписом, незрозуміло", "Світлана, коли ви розповідали про продюсерів "ВІА Гри" – це було нормально на вашу думку. А чому не можна розповісти людина про тих, хто через багато років продовжує робити гидоти? Або це просто хайп зараз на животрепетну тему? Ну так не треба", "Стільки років мовчала ... незрозуміло, кому потрібні ці одкровення через стільки років. Підкреслює гнилу душу, на жаль", – відповіли шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Серябкіна розповіла про роман з Оленою Темніковою. Таким чином вона відповіла на чутки, які розпустила колишня коханка, що зустрічалася з продюсером колективу Максимом Фадєєвим.

Що примітно, Серябкіна постійно намагається привернути увагу публіки до своєї творчості відвертими, а періодично й вульгарними фотосесіями. Нещодавно вона спантеличила шанувальників фігурою в прозорій сукні.

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