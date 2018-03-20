"Здалося ..." Астаф'єва заінтригувала фанів відвертим боді

Українська співачка і актриса Даша Астаф'єва спантеличила своїх шанувальників черговим спокусливим фото.

На знімку Астаф'єва зображена в екстравагантному вбранні: чорному плащі, з-під якого визирає боді тілесного кольору. Багато фанатів, побачивши фотографію, подумали, що Даша не прикрила інтимну частину тіла. Сміливе фото співачка опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Шанувальники української секс-бомби почали коментувати провокаційний знімок, відзначаючи, що їм здалося, що Астаф'єва зображена без білизни.

Даша Астаф'єва Instagram @da_astafieva

"Довелося яскравості додавати, щоб розібратися", - пожартували фани артистки.

"Думав, що без білизни", - відзначили багато хто з них.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше співачка Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в прозорій сукні.