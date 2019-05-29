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"Здається такою старою": Седокова повністю оголилася в новому відео

1.9тЧитати матеріал російською

Відома українська співачка Анна Сєдокова, яка вже довгий час проживає в Росії, представила новий кліп "Санта-Барбара", в якому вона повністю оголилася (щоб подивитися відео, перейдіть новину в самий низ).

Відео з'явилося на її YouTube-каналі. "Співачка розповідає історію зовні бездоганних пар, чиї стосунки в реальності далекі від ідеалу. Але кожен із них мріє про нові пригоди, адже не всі пари ідеальні, якими здаються, і у кожного є свій скелет у шафі", – йдеться в описі кліпу.

"Здається такою старою": Седокова повністю оголилася в новому відео
"Здається такою старою": Седокова повністю оголилася в новому відео
"Здається такою старою": Седокова повністю оголилася в новому відео
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Втім, у коментарях відреагували неоднозначно. Деякі похвалили її нову роботу, іншим же вона зовсім не сподобалася.

"Поясніть про що цей кліп, я нічого не зрозуміла", "Такоюстарою здаєтеся в цьому кліпі, жах". "Ні світло, ні колір, Анно, не звертайтеся більше до цього режисера", "Клас, ти найкраща!" – написали в коментарях під відео.

"Здається такою старою": Седокова повністю оголилася в новому відео
"Здається такою старою": Седокова повністю оголилася в новому відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ганна Седокова нарвалася на критику за рекламу блискіток для тіла. Вона опублікувала досить відверте відео у себе в Instagram, через що користувачі висловили своє обурення.

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Особа
Анна Сєдокова
Місце
Росія
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