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"Збулося страшне пророцтво": в смерті Кобзона виявлено містичний слід

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У смерті відомого радянського співака Йосипа Кобзона, який помер у серпні 2018 року, знайшли містичний слід.

Про це розповів його близький друг і колега Левон Оганезов, який був знайомий із Кобзоном майже 60 років, пише "Собеседник".

Кобзон боровся з онкологією більше 15 років. Примітно, що серйозне захворювання йому напророкувала циганка за 50 років до смерті.

Йосип Кобзон

Йосип Кобзон

Utro.ru

"Коли він захворів, я згадав один випадок. Якось на початку 70-х років ми були на гастролях у Краснодарі і пішли вдвох на ринок. Там до нас підійшла циганка, яка звернулася саме до Йосипа. У Йосі настрій був гарний, він дав їй п'ять рублів – на ті часи великі гроші. І тоді вона йому сказала страшне пророцтво: "Проживеш ти 82 роки. І останні десять років будеш дуже хворіти. Буде у тебе двоє дітей, велика кількість онуків, багато грошей, слава і шана". Все збулося..." – поділився Оганезов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кобзон помер 30 серпня в одній із клінік Москви, де до цього проходив лікування і деякий час перебував у комі. Його поховали 2 вересня на Востряковському кладовищі Москви, поряд із матір'ю.

Після смерті артиста почали спливати різні дивні факти з його життя. Наприклад, звинувачення в сексуальних домаганнях і тісному зв'язку з російською мафією.

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Особа
Йосип Кобзон
Тег
Новини Росії
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Он тааак любил Недососсию..Аминь
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