МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

ZBS Band виграли "Х-фактор-9": що відомо про переможців

52.8тЧитати матеріал російською

29 грудня в Україні завершився 9 сезон вокального шоу "Х-фактор", суперфінал транслював телеканал СТБ. За підсумками голосування телеглядачів перемога дісталася підопічним Насті Каменських — гурту ZBS Band.

За перемогу на проекті також змагався фіналіст Дмитро Волканов, вихованець Андрія Данилка. Що відомо про переможців — читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Гурт складається із двох акторів київського театру "Золоті ворота" Владислава Онищенка і Богдана Буйлука. Хлопці прийшли на кастинг "Х-фактор" із авторською піснею "На морозі", отримавши чотири "так" від суддів. Так вони пройшли в тренувальні табори.

СТБ

СТБ

ZBS Band

Лайм

Лайм

ZBS Band

Як розповідали хлопці журналістам, їхній гурт існує лише рік, пісні вони пишуть разом, а за музику більше відповідає Владислав. "Владик краще грає на гітарі, тому що він знає більше акордів, ніж я. Тому майже завжди гітара у нього в руках", — розповідав Богдан Буйлук.

СТБ

СТБ

ZBS Band

СТБ

СТБ

ZBS Band

Хлопці одразу виділилися із натовпу інших учасників особливою стьобною манерою виконання пісень. Водночас у мережі багато їхніх роликів уже набрали по декілька сотень тисяч переглядів.

Так ZBS Band пробивалися на шоу:

А ось відео їхнього виступу в першому прямому ефірі:

Новини
X-фактор-9: відео виступів фіналістів шоу

А тут вони запалювали у фіналі разом із Дімою Монатіком:

Пропонуємо вам подивитися на ексклюзивні фото OBOZREVATEL із шоу.

ZBS Band виграли "Х-фактор-9": що відомо про переможців
ZBS Band виграли "Х-фактор-9": що відомо про переможців
ZBS Band виграли "Х-фактор-9": що відомо про переможців
ZBS Band виграли "Х-фактор-9": що відомо про переможців

Нагадаємо, що усього в рамках проекту було п'ять прямих ефірів, п'ятий став півфіналом, у якому ще брали участь четверо конкурсантів — Марк Савін (Дмитро Шуров), Ольга Жмуріна (Олег Винник), ZBS Band і Дмитро Волканов. Традиційно після закінчення передачі відбулося голосування телеглядачів і "Х-фактор" покинули двоє, таким чином були визначені суперфіналісти.

Дивіться також на OBOZREVATEL, як у п'ятому прямому ефірі виступила гостя програми, екс-солістка колись популярного гурту Spice Girls, співачка Мелані Сі.

Місце
Україна
Тег
X-Фактор
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
1
Смішно
6
Цікаво
12
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги