ZBS Band виграли "Х-фактор-9": що відомо про переможців

29 грудня в Україні завершився 9 сезон вокального шоу "Х-фактор", суперфінал транслював телеканал СТБ. За підсумками голосування телеглядачів перемога дісталася підопічним Насті Каменських — гурту ZBS Band.

За перемогу на проекті також змагався фіналіст Дмитро Волканов, вихованець Андрія Данилка. Що відомо про переможців — читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Гурт складається із двох акторів київського театру "Золоті ворота" Владислава Онищенка і Богдана Буйлука. Хлопці прийшли на кастинг "Х-фактор" із авторською піснею "На морозі", отримавши чотири "так" від суддів. Так вони пройшли в тренувальні табори.

СТБ ZBS Band

Лайм ZBS Band

Як розповідали хлопці журналістам, їхній гурт існує лише рік, пісні вони пишуть разом, а за музику більше відповідає Владислав. "Владик краще грає на гітарі, тому що він знає більше акордів, ніж я. Тому майже завжди гітара у нього в руках", — розповідав Богдан Буйлук.

СТБ ZBS Band

СТБ ZBS Band

Хлопці одразу виділилися із натовпу інших учасників особливою стьобною манерою виконання пісень. Водночас у мережі багато їхніх роликів уже набрали по декілька сотень тисяч переглядів.

Так ZBS Band пробивалися на шоу:

А ось відео їхнього виступу в першому прямому ефірі:

А тут вони запалювали у фіналі разом із Дімою Монатіком:

Пропонуємо вам подивитися на ексклюзивні фото OBOZREVATEL із шоу.

Нагадаємо, що усього в рамках проекту було п'ять прямих ефірів, п'ятий став півфіналом, у якому ще брали участь четверо конкурсантів — Марк Савін (Дмитро Шуров), Ольга Жмуріна (Олег Винник), ZBS Band і Дмитро Волканов. Традиційно після закінчення передачі відбулося голосування телеглядачів і "Х-фактор" покинули двоє, таким чином були визначені суперфіналісти.

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