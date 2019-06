Збили жінку похилого віку, стан важкий: Кейт Міддлтон і принц Вільям потрапили в скандал із ДТП

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і британський принц Вільям потрапили в скандал із ДТП: кортеж, який супроводжував їх на церемонію у Віндзорський замок, збив літню жінку.

Винуватцем НП став поліцейський, який перебував за кермом службового мотоцикла і не зміг впоратися із керуванням. Так, він збив 83-річну Ірен Мейор, яка переходила через дорогу, пише The Sun (відео дивіться в кінці новини).

За словами свідків, поліцейський їхав зустрічною смугою. В результаті ДТП у постраждалої жінки діагностували перелом тазових кісток і численні травми. Мейор госпіталізували, її стан оцінюється як важкий.

Зазначається, що герцог і герцогиня шоковані тим, що трапилося. Про аварію вони дізналися, коли прибули у Віндзорський палац. Вільям і Кейт відправили Ірен квіти і сподіваються відвідати її, щоб вибачитися.

An 83-year-old woman is in serious condition after being knocked down by a motorbike in William and Kate’s motorcade. #9News pic.twitter.com/KFJv6gty0S