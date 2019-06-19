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Збили жінку похилого віку, стан важкий: Кейт Міддлтон і принц Вільям потрапили в скандал із ДТП

1.8тЧитати матеріал російською

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і британський принц Вільям потрапили в скандал із ДТП: кортеж, який супроводжував їх на церемонію у Віндзорський замок, збив літню жінку.

Винуватцем НП став поліцейський, який перебував за кермом службового мотоцикла і не зміг впоратися із керуванням. Так, він збив 83-річну Ірен Мейор, яка переходила через дорогу, пише The Sun (відео дивіться в кінці новини).

За словами свідків, поліцейський їхав зустрічною смугою. В результаті ДТП у постраждалої жінки діагностували перелом тазових кісток і численні травми. Мейор госпіталізували, її стан оцінюється як важкий.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Кейт Міддлтон і принц Вільям

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Зазначається, що герцог і герцогиня шоковані тим, що трапилося. Про аварію вони дізналися, коли прибули у Віндзорський палац. Вільям і Кейт відправили Ірен квіти і сподіваються відвідати її, щоб вибачитися.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно західні журналісти писали, що у принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ханбері, який почався в період третьої вагітності герцогині. Тоді дружина принца приділяла всю увагу старшим дітям, а він сам став часто гостювати в будинку Ханбері, котра живе неподалік. Представники королівської сім'ї довго ігнорували чутки, але пізніше все-таки спростували домисли на скандальну тему.

Герцогиня Кембриджська серйозно посварилася після пліток про зраду Вільяма з однією зі своїх кращих подруг – 35-річною Роуз Ханбері. Причина сварки між подругами тоді не розкривалася.

Пізніше Кейт Міддлтон і передбачувана коханка принца вперше зустрілися на світському заході. Детальніше про те, що відбувалося, читайте за цим посиланням.

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Кейт Міддлтонпринц Вільям
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