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"Збіговисько блазнів!" Лорак з Галкіним розлютили мережу спільними знімками

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Скандальна українська співачка, яка живе і виступає в Росії, з'явилася в компанії заборонених в Україні зірок. Артистка засвітилася разом з чоловіком Алли Пугачової Максимом Галкіним, музикантами Григорієм Лепсом, Діаною Арбеніної та іншими.

Так, знаменитості відвідали захід, приурочений до російської музичної премії "МузТВ". Спільні фото з Галкіним та Лепсом розміщені на сторінці Лорак в Instagram, а також в акаунті музичного телеканалу.

Відзначимо, також разом з Лорак засвітилися Олександра Ревва, Михайло Галустян, український продюсер Олег Бондарчук та інші. Користувачі мережі розкритикували знімки артистів, назвавши зіркову компанію "збіговиськом блазнів".

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"Тільки Кіркорова втратили в цьому збіговиську блазнів. Одні безголосі коміки, на місці Лорак мені було б соромно", – вибухнули критикою фоловери.

"Збіговисько блазнів!" Лорак з Галкіним розлютили мережу спільними знімками

"Збіговисько блазнів!" Лорак з Галкіним розлютили мережу спільними знімками

"Збіговисько блазнів!" Лорак з Галкіним розлютили мережу спільними знімками

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народна артистка України, співачка Софія Ротару виступила на скандальному концерті "Пісня року" який організував російський "Перший канал". Раніше ж виконавиця заявляла про відмову від концертів, пов'язаних з РФ. Також на сцені разом із зірками з Росії засвітилися і інші українці: Таїсія Повалій, Вєрка Сердючка (Андрій Данилко), Alekseev і Макс Барських.

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Особи
Ані ЛоракМаксим ГалкінГригорій Лепс
Тег
Новини Росії
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
обоз сколько можно называть это украинской
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Kozeyko Irina
Kozeyko Irina
А что значит "засветилась"?Она что пряталась,скрывала свои выступления в РФ,участвовала в подполье?
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