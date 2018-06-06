ZAYN - Dusk Till Dawn (feat. Sia)

Співак Zayn - перший британський виконавець, який дебютував на перших місцях чартів США і Британії з дебютним синглом і альбомом. На шляху до популярності йому довелося пережити невдалий виступ на шоу The X Factor, а також зважитися покинути групу заради сольної кар'єри.

Схоже, виконавець не прогадав. Його пісня "Dusk Till Dawn", записана з австралійською співачкою і продюсером Sia стала мегапопулярною. Відео на композицію набрало понад 10 мільйонів переглядів на YouTube тільки за перші 24 години після публікації.

Сингл також увійшов в топ-10 чартів в 76 країнах світу, очоливши 36 з них. А легендарний журнал Rolling Stone назвав пісню "пульсуючого баладою" і захопився вокалом виконавців.

Гучний хіт також можна послухати на Radio.Обозреватель.