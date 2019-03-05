"Заворожене фото!" Ніколаєв спантеличив мережу рідкісним знімком із Пугачовою

Російський співак і композитор Ігор Ніколаєв поділився архівним знімком, на якому зображений з примадонною Аллою Пугачовою та іншими зірками російської естради.

Так, фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram. У публікації Ніколаєв зазначив, що кадр зроблений у Москві 35 років тому, в березні 1984 року.

"Перша неділя весни. 35 років тому. Йдемо пішки з вулиці Горького через Красну площу в ГЦКЗ "Росія" грати сольний концерт Алли Пугачової! Концерт, пам'ятаю, відіграли весело. На фото впізнав себе насилу", – написав композитор, який у той час грав в ансамблі примадонни.

Користувачі мережі були здивовані раритетним знімком, а також відзначили, що ледве впізнали знамениту Пугачову на кадрі, як і самого Ніколаєва. До слова, деякі так і не зуміли відшукати на фото примадонну.

"Зачароване фото, і правда, всі важковпізнавані. Не можу впізнати Аллу", – прокоментували фоловери.

"На Пугачову схожі одразу дві жінки. Хто ж із них примадонна?" – додали коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, комік і пародист Максим Галкін, чоловік Алли Пугачової, показав відео з традиційного свята їхньої сім'ї – першої неділі весни. Він продемонстрував, як разом із друзями п'є горілку і тут же додав, що тепер всі вирішать, що він спивається.

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