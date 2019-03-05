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"Заворожене фото!" Ніколаєв спантеличив мережу рідкісним знімком із Пугачовою

20.5тЧитати матеріал російською

Російський співак і композитор Ігор Ніколаєв поділився архівним знімком, на якому зображений з примадонною Аллою Пугачовою та іншими зірками російської естради.

Так, фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram. У публікації Ніколаєв зазначив, що кадр зроблений у Москві 35 років тому, в березні 1984 року.

"Перша неділя весни. 35 років тому. Йдемо пішки з вулиці Горького через Красну площу в ГЦКЗ "Росія" грати сольний концерт Алли Пугачової! Концерт, пам'ятаю, відіграли весело. На фото впізнав себе насилу", – написав композитор, який у той час грав в ансамблі примадонни.

Користувачі мережі були здивовані раритетним знімком, а також відзначили, що ледве впізнали знамениту Пугачову на кадрі, як і самого Ніколаєва. До слова, деякі так і не зуміли відшукати на фото примадонну.

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"Зачароване фото, і правда, всі важковпізнавані. Не можу впізнати Аллу", – прокоментували фоловери.

"На Пугачову схожі одразу дві жінки. Хто ж із них примадонна?" – додали коментатори.

"Заворожене фото!" Ніколаєв спантеличив мережу рідкісним знімком із Пугачовою

"Заворожене фото!" Ніколаєв спантеличив мережу рідкісним знімком із Пугачовою

"Заворожене фото!" Ніколаєв спантеличив мережу рідкісним знімком із Пугачовою

"Заворожене фото!" Ніколаєв спантеличив мережу рідкісним знімком із Пугачовою

"Заворожене фото!" Ніколаєв спантеличив мережу рідкісним знімком із Пугачовою

"Заворожене фото!" Ніколаєв спантеличив мережу рідкісним знімком із Пугачовою

"Заворожене фото!" Ніколаєв спантеличив мережу рідкісним знімком із Пугачовою

"Заворожене фото!" Ніколаєв спантеличив мережу рідкісним знімком із Пугачовою

Як повідомляв OBOZREVATEL, комік і пародист Максим Галкін, чоловік Алли Пугачової, показав відео з традиційного свята їхньої сім'ї – першої неділі весни. Він продемонстрував, як разом із друзями п'є горілку і тут же додав, що тепер всі вирішать, що він спивається.

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Особи
Алла ПугачоваІгор Ніколаєв (співак)
Тег
Новини Росії
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