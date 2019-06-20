"Затерли і забруднили вокал!" Дочка Алсу потрапила в новий скандал з фаворитом "Голосу"

Дочка співачки Алсу Мікелла Абрамова, яка спровокувала скандал з накруткою голосів на вокальному проекті "Голос. Діти", представила композицію, записану разом з фаворитом шоу Єржаном Максимом.

Так, в період гучного скандалу з накруткою на "Голосі", саме Єржан Максим був прямим конкурентом Мікелли. Спільна пісня учасників вокального шоу опублікована в Instagram-аккаунті Абрамової (щоб послухати, доскролльте новину до кінця).

Алсу з донькою Мікелли Перший канал

"Ура! Нарешті відбувся реліз нашого з Єржаном Максимом дуету "Эта любовь", – написала дочка Алсу.

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Фолловери в соцмережі розкритикували нову пісню фіналістів дитячого "Голосу": багатьом не сподобалася ні тема треку, ні голос молодих вокалістів після студійної обробки.

Мікелла Абрамова і Максим Єржан Перший канал

Також багато з них уточнили, що голос конкурента Мікелли Єржана Максима нібито спеціально "затерли і зіпсували" для того, щоб на його тлі Абрамова виглядала більш виграшно.

"Голос Мікелли обробили. Навіщо Єржан погодився співпрацювати з тими, хто ставить йому колеса в палиці. Вони навмисне хочуть його обмовити і очорнити", – обурилися користувачі.

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