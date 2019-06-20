"Затерли і забруднили вокал!" Дочка Алсу потрапила в новий скандал з фаворитом "Голосу"

Дочка співачки Алсу Мікелла Абрамова, яка спровокувала скандал з накруткою голосів на вокальному проекті "Голос. Діти", представила композицію, записану разом з фаворитом шоу Єржаном Максимом.
Так, в період гучного скандалу з накруткою на "Голосі", саме Єржан Максим був прямим конкурентом Мікелли. Спільна пісня учасників вокального шоу опублікована в Instagram-аккаунті Абрамової (щоб послухати, доскролльте новину до кінця).
Алсу з донькою Мікелли
Перший канал
"Ура! Нарешті відбувся реліз нашого з Єржаном Максимом дуету "Эта любовь", – написала дочка Алсу.
Фолловери в соцмережі розкритикували нову пісню фіналістів дитячого "Голосу": багатьом не сподобалася ні тема треку, ні голос молодих вокалістів після студійної обробки.
Мікелла Абрамова і Максим Єржан
Перший канал
Також багато з них уточнили, що голос конкурента Мікелли Єржана Максима нібито спеціально "затерли і зіпсували" для того, щоб на його тлі Абрамова виглядала більш виграшно.
"Голос Мікелли обробили. Навіщо Єржан погодився співпрацювати з тими, хто ставить йому колеса в палиці. Вони навмисне хочуть його обмовити і очорнити", – обурилися користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скандал навколо "Голос. Діти" розгорівся після оприлюднення результатів голосування, згідно з якими перемогла Мікелла Абрамова. Користувачі заявили про фальсифікації.
Перемога дочки Алсу викликала ажіотаж серед зірок шоубізу. Через фальсифікації наставниця дівчинки Світлана Лобода була змушена покинути проект.
На "Першому каналі" заявили, що проведуть перевірку за фактом можливої фальсифікації голосів. Зірки підтримали це рішення.
Пізніше стало відомо, що скандал вийшов на міжнародний рівень – на галас відреагувала голландська компанія Talpa Media, що володіє правами на шоу "Голос" (The Voice).
У четвер, 16 травня було доведено, що для Мікелли Абрамової накрутили голоси в проекті, "Перший канал" анулював перемогу дівчинки.
Було вирішено провести ще один фінал з усіма учасниками, але без обговорення теми батькам фіналістів.
Алсу заявила, що її дочка і інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри".
24 травня на "Первом канале" переможцями шоу призначили всіх фіналістів, яким видали велику премію.
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.