"Засуньте в зад!" Найсексуальніша співачка Росії влаштувала скандал через заміжжя і материнство

39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович влаштувала скандал в мережі, попросивши своїх шанувальників не лізти в її життя і "засунути свою думку в зад".

Так, настільки гостро артистка відреагувала на критику про те, що досі не вийшла заміж і не народила дитину. На своїй сторінці в Instagram телеведуча зробила різку заяву.

"Для окремих людей я як більмо на оці, викликаю заздрість і роздратування. Улюблене заняття цих персонажів (інакше їх не назвеш) – обговорювати, засуджувати ... Це люди без свого життя! Їх єдине підживлення – писати нескінченні гидоти", – обурилася Анна.

За словами знаменитості, вона не потребує порад сторонніх людей. Семенович вважає, що самостійно здатна розібратися в особистих питаннях, а також назвала себе "жінкою, яка руйнує стереотипи".

"Вони кричать мені: "Ви бачили, їй майже 40, а вона на сцені одягає костюм медсестрички, який ледве-ледве прикриває її принади! "Ой, ви уявляєте, вона ще незаміжня і не народила!" І так до нескінченності. Так ось, я їм відповім – засуньте свою думку в зад! Хто і коли питав вашої поради як мені жити? Я буду одягати короткі сукні, показуючи свої розкішні ноги! Я буду носити декольте, яке демонструє мої шикарні груди! Я буду народжувати тоді, коли захочу, а не тоді коли мені радять чужі люди! Я жінка, яка відкидає і руйнує стереотипи", – вибухнула гнівом Семенович.

Зірка порадила хейтерам зайнятися облаштуванням свого життя, а не засуджувати її дії. Також вона пообіцяла представити кліп на композицію "Хочеш", який дасть багато приводів для розмов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса і телеведуча Анна Семенович здивувала шанувальників своєю зовнішністю. Вона опублікувала знімок, на якому сама не схожа на себе.

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