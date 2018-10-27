''Заспокойтеся, ущербні'': Волочкова агресивно відповіла на критику

Відома російська балерина Анастасія Волочкова агресивно і жорстко відповіла своїм підписникам на критику на її адресу за те, що вона станцювала в пансіонаті для літніх людей, куди здала свого батька-інваліда.

Звернення до прихильників балерина опублікувала на своїй сторінці в Instagram під фотографіями батька в цьому самому будинку для літніх людей.

"Хочеться сказати пару слів невігласам і моральним виродкам... Коли у вас батько йде з сім'ї, коли вам 14 років... Ви несете за нього відповідальність? А я за свого несу! І після його інсульту. Він в надійному місці, поки в його квартирі, подарованій мною ж, робить цілковитий ремонт пітерська компанія. Потоніть в своїй жовчі і злобі", - написала Волочкова.

"Чи живі ваші батьки? І як кожен з вас допомагає їм? Якби ви знали, яка опіка тут? У багатьох і можливостей немає забезпечити старість своїх батьків в принципі гідну! А у мене є всі можливості зробити все, щоб поки в татовій квартирі роблять крутий ремонт, такий, від якого ви, нелюди, теж здригнетеся. Заспокойтеся, ущербні", - додала вона.

Таким постом балерина викликала ще більш негативну реакцію від своїх підписників, які назвали її невихованою, злою і хвалькуватою.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Анастасія Волочкова неприємно здивувала шанувальників танцем в пансіонаті для літніх людей, куди здала свого батька-інваліда.