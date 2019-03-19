МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Заспіваю у них на весіллі": MONATIK розповів про роман Кароль і Балана

6.2тЧитати матеріал російською

Український мультиартист, суддя дев'ятого сезону шоу "Голос країни" MONATIK розповів, що думає про можливий роман між його колегами по проекту Даном Баланом і Тіною Кароль.

Дмитро Монатік заявив, що настільки відкритий прояв симпатії з боку Балана на адресу Тіни є абсолютно очевидним і нормальним явищем, а сам він із задоволенням заспіває на їхньому весіллі. Про це йшла мова в шоу "Слава+1", випуск якого опублікований на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це нормально. Тіна – дуже красива, талановита жінка. Дан Балан, наскільки я знаю, холостий хлопець (якщо я правильно знаю). Ну чому йому не проявляти до неї відкриту симпатію, тим більше, вони зовсім поруч", – висловився Дмитро.

Тіна Кароль і Дан Балан

Тіна Кароль і Дан Балан

Новини
''Прикро!'' Потап на ''Голосі країни'' відповів на закид Дана Балана

Артист додав, що якщо Кароль і Балан раптом вирішать одружитися, то він із задоволенням заспіває на їхньому весіллі.

"Відкритий прояв симпатії – це особиста справа, якщо їм так добре – то чому ні? І я з величезним задоволенням заспіваю у них на весіллі!" – підсумував MONATIK.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярному співакові Дану Балану (Dan Balan), який у цьому році зайняв місце четвертого тренера "Голосу країни-9", приписують романтичні стосунки з колегою по проекту, поп-дівою Тіною Кароль.

Артист практично в кожному ефірі "Голосу" приділяє Кароль неоднозначні знаки уваги, чим провокує чутки про роман.

Під час фінальних вокальних "боїв" у 9 випуску шоу Тіна і Дан станцювали свій перший романтичний танець.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "голос країни" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
голос країни
Особи
Дан БаланТіна КарольMONATIKMonatik
Тег
Голос країни-9
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
0
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ткачук Людмила
Ткачук Людмила
так у него вроде романтические отношения с Верой Брежневой...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Енсен Рома
Енсен Рома
Ткачук Людмила, ТАК ОНИ ВСЕ ТАМ МЕЖДУ СОБОЙ РОМАНЯТСЯ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки