"Заспіваю у них на весіллі": MONATIK розповів про роман Кароль і Балана

Український мультиартист, суддя дев'ятого сезону шоу "Голос країни" MONATIK розповів, що думає про можливий роман між його колегами по проекту Даном Баланом і Тіною Кароль.

Дмитро Монатік заявив, що настільки відкритий прояв симпатії з боку Балана на адресу Тіни є абсолютно очевидним і нормальним явищем, а сам він із задоволенням заспіває на їхньому весіллі. Про це йшла мова в шоу "Слава+1", випуск якого опублікований на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це нормально. Тіна – дуже красива, талановита жінка. Дан Балан, наскільки я знаю, холостий хлопець (якщо я правильно знаю). Ну чому йому не проявляти до неї відкриту симпатію, тим більше, вони зовсім поруч", – висловився Дмитро.

Тіна Кароль і Дан Балан

Артист додав, що якщо Кароль і Балан раптом вирішать одружитися, то він із задоволенням заспіває на їхньому весіллі.

"Відкритий прояв симпатії – це особиста справа, якщо їм так добре – то чому ні? І я з величезним задоволенням заспіваю у них на весіллі!" – підсумував MONATIK.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярному співакові Дану Балану (Dan Balan), який у цьому році зайняв місце четвертого тренера "Голосу країни-9", приписують романтичні стосунки з колегою по проекту, поп-дівою Тіною Кароль.

Артист практично в кожному ефірі "Голосу" приділяє Кароль неоднозначні знаки уваги, чим провокує чутки про роман.

Під час фінальних вокальних "боїв" у 9 випуску шоу Тіна і Дан станцювали свій перший романтичний танець.

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