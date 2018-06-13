Засинав під час інтиму: Потап відверто розповів про особисте

Український продюсер і хітмейкер Потап засинав під час інтиму і відвідував нудистський пляж. Виконавець був би не проти опинитися в жіночому тілі і, судячи з усього, знімав інтимні фото на телефон.

На ці та інші запитання про особисте життя Потап відповів у студії радіостанції "Люкс ФМ". Запис відвертого бліцу з артистом пізніше був опублікований на каналі станції в YouTube.

Відповідаючи на каверзні питання радіоведучих, Потап зізнався, що писав непристойні написи в парадному, користувався послугами психолога, а також засипав в кінотеатрі і під час інтиму. Продюсер відвідував нудистський пляж і цілував свій біцепс, падав у ванній і упускав свій мобільний в унітаз.

Потап впевнено заявив, що хотів би відчути себе в тілі жінки, але не має бажання бути президентом. Забарився з відповіддю артист на останньому питанні, чи знімав він коли-небудь інтимні фото на мобільний.

"Не знаю, як я стану президентом після цього, ні", - відповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Настю Каменських і Потапа запідозрили в таємному весіллі.