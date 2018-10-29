''Зараз більші'': вагітна Тодоренко показала напівоголене тіло

Популярна українська телеведуча, екс-зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, яка готується народити первістка від російського поп-виконавця Влада Топалова, показала своїм шанувальникам відвертий знімок в купальнику.

Фото було зроблено ще про вагітність Регіни - на знімку артистка демонструє підтягнуте тіло. У підписі до зображення Тодоренко журиться про те, що під час вагітності помітно погладшала і тепер її Телгі не так приваблива. Про еттом вона написала в Instagram.

"Зовсім недавно моє тільце було таким ... Я каталася на скейті і серфборд, а зараз у мене пишна попа", - зазначила артистка.

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Шанувальники Тодоренко відзначили, що зміни у фігурі їй до лиця - пишні форми дууже йдуть Регіні. При цьому деякі все ж відзначили, що худоба дівчині підходила більше.

"Зате груди зараз більші", - підбадьорили ведучу шанувальники.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Регіна Тодоренко і Влад Топалов оголосили про заручини в липні 2018 року, розмістивши спільне фото в Instagram. Співак зробив пропозицію вельми оригінальним чином, запитавши про те, чи згодна Регіна вийти заміж за нього в соціальній мережі.