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Заплатили $500 000: російська суперзірка розповіла, як заробила в ескорті

10.4тЧитати матеріал російською

Скандальна російська актриса, екс-учасниця телешоу "Дом-2" Вікторія Боня визнала, що її стосунки з олігархом П'єром Андюраном були фіктивними.

Під час спільного ефіру з блогером DenchikTV Боня заявила, що Андюран заплатив їй півмільйона доларів. Ці гроші телеведуча відпрацьовувала появами на килимових доріжках із "нареченим".

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Заплатили $500 000: російська суперзірка розповіла, як заробила в ескорті

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Вікторія Боня потрапила під жорсткий обстріл критики з боку футбольних уболівальників. 38-річну актрису і модель засікли на побаченні із зіркою футбольного клубу "Манчестер Юнайтед".

Особа
Вікторія Боня
Місце
Росія
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