Заплатили $500 000: російська суперзірка розповіла, як заробила в ескорті

Скандальна російська актриса, екс-учасниця телешоу "Дом-2" Вікторія Боня визнала, що її стосунки з олігархом П'єром Андюраном були фіктивними.

Під час спільного ефіру з блогером DenchikTV Боня заявила, що Андюран заплатив їй півмільйона доларів. Ці гроші телеведуча відпрацьовувала появами на килимових доріжках із "нареченим".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Вікторія Боня потрапила під жорсткий обстріл критики з боку футбольних уболівальників. 38-річну актрису і модель засікли на побаченні із зіркою футбольного клубу "Манчестер Юнайтед".