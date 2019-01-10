''Запиши за мною пару фраз'': Кароль оригінально відповіла на пародію

Українська співачка Тіна Кароль відповіла на пародію гумористичного шоу "Жіночий квартал".

Відповідне відео опубліковано на сторінці "ФанТіна" в Intagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Відповідь Тіни Кароль на пародію "Жіночого Кварталу", – підписано під роликом, на якому співачка вийшла на сцену.

"Я все еще пою, как в последний раз. А ты лишь запиши за мною пару фраз. Неповторимою сложно быть, но все возможно, если себя найти", – заспівала зірка російською, підійшовши до гумористів із посмішкою, перефразувавши таким чином свою пісню "Я все ще кохаю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, пародія "Жіночого кварталу" на пісню Кароль "Дика вода" викликала гнів прихильників, які вважали, що зірка проекту "Голос країни" Віра Кекелія заздрить знаменитості.

Репер Потап оцінив жарт гумористів, зазначивши, що "поки в країні можна жартувати – ми виживемо".