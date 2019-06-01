"Запасайтеся попкорном!" Полякова підготувала українцям новий сюрприз

Знаменита українська виконавиця Оля Полякова, яка слідом за Володимиром Зеленським та Святославом Вакарчуком вирішила йти в політику, заявила, що створить нове шоу на YouTube.

За словами 35-річної зірки, даний проект буде політичним. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Громадському".

Завдяки новому шоу вона буде відбирати людей в свою партію жінок, про яку вона днями заявила на одному з жіночих форумів.

"Я повинна знати кожної людини. Вони повинні бути чесними людьми. У партію буду набирати особисто, збираюся з цього на своєму YouTube-каналі зробити шоу", – зазначила Полякова.

Оля Полякова hromadske.ua

На думку артистки, політика повинна бути прозорою і люди повинні знати, які чиновники і на що витрачають гроші. Полякова заявила, що створення політшоу на YouTube допоможе їй в цьому.

"Я хочу, щоб політика була максимально відкритою. Досить голосувати за людей, про яких ми нічого не знаємо. Я буду робити шоу в своєму YouTube-каналі, де кожна людина зможе подивитися, хто входить в мою партію. Крім професіоналізму, крім діяльності, чесності, крім незаплямованою репутації, буду знати їх в обличчя. Я взагалі за те, щоб політика стала відкритою. Щоб ми знали – звідки люди прийшли? Навіщо вони там? Скільки вони заробляють?

У нас же завжди так. Ось вони там вкрали два мільярди або там мільйони доларів. А що далі? Поговорили і закінчили. Хтось схопився за серце або ліг в лікарню. Це що таке, хлопці? Це ж має каратися якось. Ви розумієте? Ви питаєте – чому? Тому що мене зсередини розриває несправедливість.

Я хочу, щоб вони говорили, куди поділися гроші, чому закриваються кримінальні справи, чому не розслідуються злочини на Майдані. Чому у суспільства накопичилося багато питань, на які ніхто не відповідає.

Оля Полякова hromadske.ua

Для того, щоб домогтися якогось рішення від влади, не треба протестувати на площах. У всьому світі найдієвішим протестом є ненасильницький опір. Якщо за вами піде 100 тисяч жінок, якщо вони просто не вийдуть на роботу...

Найголовніше питання – народжуваність. Ми вимираємо, і ось ми зараз захищаємо на Донбасі землю, а для кого? Для кого, якщо через деякий час в цій країні не буде мешканця? Тому я вважаю, що це найголовніше, мета будь-якої політики – залучити народ до того, щоб вони народжували дітей. Розумієте? Розмножувалися", – сказала співачка.

На запитання ведучого, чи не боїться вона, що політика може просто перетворитися на шоу, Полякова відповіла:

"Справжня політика, вона в світі, в Америці – це справжній шоу-бізнес, і люди ці – справжні шоу-зірки. Це ж стендап-шоу, це кращі стендап-шоумени. Нехай перетворюється в шоу, нехай всім буде цікаво. Люди, запасайтеся попкорном".

Крім того, Оля Полякова прокоментувала, чому бажання йти в політику стало справжнім трендом серед українських виконавців:

"Коли говорять про тренд, про те, що потрібні нові обличчя, я думаю, що це маніпуляція нами всіма. Я думаю, що є запит на людей, яким довіряєш. Люди втомилися від політиків, яким вони не вірять. Коли вони голосують за партії з закритими списками, вони не знають, за кого вони голосують.

Мені теж набридло голосувати за якогось дядька. Тому трендом є те, що люди хочуть голосувати за людей, яким вони довіряють. Так як вони не довіряють політикам, вони хочуть довіряти хоч комусь. Тому якщо у тебе є велика аудиторія, велика підтримка, то люди хочуть бачити того, кого вони точно знають, того, хто їх ні разу не підвів: вчасно приїхав на концерт, відпрацював прекрасне шоу і ніколи їх не обманював.

Оля Полякова hromadske.ua

Чому жіноча партія? Я вважаю, що в Україні це самий стратегічний запас, найбільший скарб, це наші жінки, це весь світ визнав.

У нас найкрасивіші, найбільш діяльні жінки, це одне. Друге – вони можуть робити багато справ одночасно. Жінка зовсім точно зробить все, щоб її дитина була здорова і щаслива. Мотивація у жінки в політиці інша, ніж у чоловіка. Можна порівняти, чим граються в дитинстві хлопчики - гвинтівки, рушниці, і чим дівчинки – це ляльки. У жінці закладено з народження займатися своєю дитиною. Я абсолютно точно хочу зробити країну такою, щоб мені захотілося народжувати дітей в цій країні, виховувати їх тут, не вчити їх за кордоном, а робити це тут.

Дуже важливо те, який лідер партії. Я – хороший рупор своєї партії, тому що у мене величезна аудиторія, раз. По-друге, мене дуже хвилює величезна кількість речей, які відбуваються в цій країні. Як мати, як бізнесвумен, я хочу все це змінити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розлючена Полякова оголосила війну жінконенависники. Вона виступила проти гендерних стереотипів, запитавши у жінок, чи не набридло їм таке зневажливе відносин з боку чоловіків.

Зокрема, Полякову розлютило, що ведучий NEWSONE Василь Голованов і керівник платформи "Національна стратегія розвитку" Дмитро Співак придумували назву політичній партії: "ноги", "капці", а також посміялися, що інші найменування не можуть вимовляти в ефірі.

Вона заявила, що зробить все, щоб закони були прийняті, а жінконенависники перестали сприймати представниць слабкої статі виключно, як сексуальні об'єкти для власних утіх.

Нагадаємо, 29 травня Полякова заявила, що створює власну політичну партію. Вона вказала, що не піде з партією на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році, а спочатку набереться досвіду і тоді почне свою діяльність в парламенті.

У мережі бурхливо відреагували на намір Полякової. Користувачі навіть припустили, кого з українських зірок можна призначити на важливі посади.

Пізніше артистка розповіла, що йде в політику, тому що потрібно щось змінювати в країні. Чоловік її підтримує в цьому починанні. Також Полякова оголосила конкурс на кращу назву партії і навіть назвала себе жартома "служницею народу". 31 травня вона покликала в свою партіюпровідну "1+1" Наталію Мосейчук.

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