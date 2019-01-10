''Занадто відверто – діти дивляться!'' Російську секс-бомбу присоромили за голе фото

Екс-учасниця скандального російського телешоу "Дом-2", секс-бомба Вікторія Боня показала фанатом відверте фото, яке викликало хвилю критики в мережі.

Так, 38-річна модель і світська левиця знялася в мокрій прозорій сукні, яку одягла на повністю голе тіло. Увагу користувачів мережі привернуло те, що крізь тонку тканину повністю просвічуються груди Боні. Пікантний знімок опублікований в Instagram.

Телезірка вирушила на відпочинок в Тайланд, де стала героїнею гарячої фотосесії на березі моря. Відверті знімки спантеличили шанувальників Вікторії.

Колишню учасницю скандального "Дому-2" присоромили за публікацію еротичних фотографій, оскільки на її акаунт у соціальній мережі підписано багато дітей.

Крім того, багатьох здивувала подібна сміливість, адже раніше стало відомо про те, що Instagram ввів обмеження на публікацію "дорослого" контенту, зокрема, знімків оголеного тіла.

Варто відзначити, що багато фанатів Вікторії Боні були менш категоричні і в коментарях розхвалили зірку за апетитну фігуру та чуттєвий знімок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вікторія Боня показала в Instagram відверте фото, зроблене під час відпочинку на Мальдівах. Модель позувала на тлі океану в білому халаті, накинутому на голе тіло, не соромлячись показувати свої принади на камеру.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.