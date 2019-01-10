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''Занадто відверто – діти дивляться!'' Російську секс-бомбу присоромили за голе фото

1.4тЧитати матеріал російською

Екс-учасниця скандального російського телешоу "Дом-2", секс-бомба Вікторія Боня показала фанатом відверте фото, яке викликало хвилю критики в мережі.

Так, 38-річна модель і світська левиця знялася в мокрій прозорій сукні, яку одягла на повністю голе тіло. Увагу користувачів мережі привернуло те, що крізь тонку тканину повністю просвічуються груди Боні. Пікантний знімок опублікований в Instagram.

Телезірка вирушила на відпочинок в Тайланд, де стала героїнею гарячої фотосесії на березі моря. Відверті знімки спантеличили шанувальників Вікторії.

Колишню учасницю скандального "Дому-2" присоромили за публікацію еротичних фотографій, оскільки на її акаунт у соціальній мережі підписано багато дітей.

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Крім того, багатьох здивувала подібна сміливість, адже раніше стало відомо про те, що Instagram ввів обмеження на публікацію "дорослого" контенту, зокрема, знімків оголеного тіла.

''Занадто відверто – діти дивляться!'' Російську секс-бомбу присоромили за голе фото

''Занадто відверто – діти дивляться!'' Російську секс-бомбу присоромили за голе фото

''Занадто відверто – діти дивляться!'' Російську секс-бомбу присоромили за голе фото

''Занадто відверто – діти дивляться!'' Російську секс-бомбу присоромили за голе фото

''Занадто відверто – діти дивляться!'' Російську секс-бомбу присоромили за голе фото

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Варто відзначити, що багато фанатів Вікторії Боні були менш категоричні і в коментарях розхвалили зірку за апетитну фігуру та чуттєвий знімок.

''Занадто відверто – діти дивляться!'' Російську секс-бомбу присоромили за голе фото

''Занадто відверто – діти дивляться!'' Російську секс-бомбу присоромили за голе фото

''Занадто відверто – діти дивляться!'' Російську секс-бомбу присоромили за голе фото

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вікторія Боня показала в Instagram відверте фото, зроблене під час відпочинку на Мальдівах. Модель позувала на тлі океану в білому халаті, накинутому на голе тіло, не соромлячись показувати свої принади на камеру.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Вікторія Боня
Теги
Дом-2Новини Росіїшоу-бизнес
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