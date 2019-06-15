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"Занадто гаряче!" Тіна Кароль вразила фанів постільним знімком в білизні

7.3тЧитати матеріал російською

Українська поп-співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком у ліжку.

Так, гаряче фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному білизняному наборі, який підкреслив її жіночне тіло.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

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"Як гаряче стало!" Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії

Шанувальники Тіни прийшли в захват від спокусливої фотографії артистки і розхвалили її в коментарях. Багато з них відзначили, що Кароль виглядає як королева і просто хоче "вбити всіх фанатів своєю красою".

"Ну красуня! Зараз помру від цієї краси! Обожнюю тебе", – написали здивовані фоловери.

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"Справжній секс!" Тіна Кароль захопила мережу спокусливим фото
"Занадто гаряче!" Тіна Кароль вразила фанів постільним знімком в білизні
"Занадто гаряче!" Тіна Кароль вразила фанів постільним знімком в білизні
"Занадто гаряче!" Тіна Кароль вразила фанів постільним знімком в білизні
"Занадто гаряче!" Тіна Кароль вразила фанів постільним знімком в білизні
"Занадто гаряче!" Тіна Кароль вразила фанів постільним знімком в білизні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.

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Особа
Тіна Кароль
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Н Олег
Н Олег
бедняжка Кароль наверно и сама не рада, шо стала секс-иконой майдана ... времена дуже неспокойные
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