"Занадто гаряче!" Тіна Кароль вразила фанів постільним знімком в білизні

Українська поп-співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком у ліжку.

Так, гаряче фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному білизняному наборі, який підкреслив її жіночне тіло.

Тіна Кароль Новий канал

Шанувальники Тіни прийшли в захват від спокусливої фотографії артистки і розхвалили її в коментарях. Багато з них відзначили, що Кароль виглядає як королева і просто хоче "вбити всіх фанатів своєю красою".

"Ну красуня! Зараз помру від цієї краси! Обожнюю тебе", – написали здивовані фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.

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