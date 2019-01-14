''Замовчувати катастрофу складно'': відомий репер жорстко розкритикував Росію

Популярний російський репер Кирило Толмацький, більш відомий як Децл, розповів про складнощі музичної кар'єри артистів, які не йдуть на поводі у влади Росії.

Про те, що виступи багатьох виконавців заборонили по всій території РФ, заявив він в інтерв'ю виданню "Собеседник.ру". Артист, за його словами, потрапив в число "неугодних".

"Концерти скасовуються у всіх, крім тих, хто працює з лояльними, готовими йти на діалог із владою лейблами. Тиснуть незалежних", – пояснив співак.

Децл Експрес-газета

При цьому, зазначив він, замовчувати катастрофу таких масштабів стає все складніше. За словами Толмацького, головна причина всього – гроші.

"Чиновникам перекривають кисень на Заході, вони, в свою чергу, будь-якими способами віджимають залишки грошей у населення, а незалежні музиканти їм незручні: вони, як птахи-балакуни, "розумні і кмітливі", і їх, а не депутатів, слухає молоде покоління . А вони там бач, що співають! Непорядок!", – резюмував співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса Лія Ахеджакова заявила, що їй соромно за брехливість і пропаганду росЗМІ.

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