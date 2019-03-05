Замість грудей - хрестики: Астаф'єва розбурхала провокаційними фото

Популярна українська співачка та актриса Даша Астаф'єва порадувала шанувальників провокативною фотосесією.

Вона опублікувала в своєму Instagram фотографії, на яких позує в незвичайному облягаючому вбранні з блискітками, на якому замість грудей намальовано хрестики.

Образ Астаф'євої доповнювали пуанти, а сама зірка сиділа в розслабленій позі з мрійливим виглядом. У цілому вбрання імітувало голе тіло.

Нові знімки співачки викликали ажіотаж у мережі. Деякі написали в коментарях, що вона позує в незвичайній піжамі.

"Оце поворот", "Прикольна піжама", "Думав, випускний альбом", "Яка романтична. Краса", "Дашо, ви шалено красиві", – відзначили шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Астаф'єва повернулася в журнал для чоловіків Playboy. Вона знялася для обкладинки нового номера.

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