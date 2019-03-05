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Замість грудей - хрестики: Астаф'єва розбурхала провокаційними фото

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Популярна українська співачка та актриса Даша Астаф'єва порадувала шанувальників провокативною фотосесією.

Вона опублікувала в своєму Instagram фотографії, на яких позує в незвичайному облягаючому вбранні з блискітками, на якому замість грудей намальовано хрестики.

Образ Астаф'євої доповнювали пуанти, а сама зірка сиділа в розслабленій позі з мрійливим виглядом. У цілому вбрання імітувало голе тіло.

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Нові знімки співачки викликали ажіотаж у мережі. Деякі написали в коментарях, що вона позує в незвичайній піжамі.

By @ianatokarchuk #mua @naidenko_v

Допіс, Поширення Даша Астаф'єва (@da_astafieva)

"Оце поворот", "Прикольна піжама", "Думав, випускний альбом", "Яка романтична. Краса", "Дашо, ви шалено красиві", – відзначили шанувальники.

Замість грудей - хрестики: Астаф'єва розбурхала провокаційними фото
Замість грудей - хрестики: Астаф'єва розбурхала провокаційними фото
Замість грудей - хрестики: Астаф'єва розбурхала провокаційними фото
Замість грудей - хрестики: Астаф'єва розбурхала провокаційними фото
Замість грудей - хрестики: Астаф'єва розбурхала провокаційними фото

By @ianatokarchuk #mua @naidenko_v

Допіс, Поширення Даша Астаф'єва (@da_astafieva)

By @ianatokarchuk #mua @naidenko_v

Допіс, Поширення Даша Астаф'єва (@da_astafieva)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Астаф'єва повернулася в журнал для чоловіків Playboy. Вона знялася для обкладинки нового номера.

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Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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минин евген
минин евген
пенсионеров крестиками взбудоражила?
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