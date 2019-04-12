Заляканий до гикавки? Інтерв'ю екс-''кварталівця'' Манжосова викликало суперечки в мережі

В Україні активно обговорюють інтерв'ю екс-учасника "Студії Квартал 95" Дениса Манжосова. Колишній колега кандидата в президенти Володимира Зеленського збирався 11 квітня провести в Києві прес-конференцію і розповісти про роботу та конфлікт із "Кварталом", проте сам же з неї втік.

Того ж дня увечері Манжосов з'явився в студії каналу "Прямий", де зізнався, що "не приймає сторону кандидата Зеленського" і заявив, що розмови про наркотичну залежність лідера "Кварталу" є помилковими. Інтерв'ю Манжосова викликало суперечки на сторінках Facebook. Як здалося користувачам соцмережі, екс-"кварталівець" прийшов на ефір із розбитою губою і виглядав заляканим.

фото

"Зеленський і оточення почали залякувати свого колегу й погрожувати, якщо він почне говорити правду про наркозалежність Зе!" — написав у Facebook журналіст Мирослав Олешко.

Якщо деяким ці твердження здалися смішними і безпідставними, то Олешко та його однодумці нагадали про те, що в погрозах за декілька годин до інтерв'ю Манжосов зізнавався сам. Після рішення провести прес-конференцію гуморист нібито весь ранок отримував повідомлення з погрозами.

Неладне в поведінці й словах Манжосова запримітив і блогер Олексій Петров. "Денис Манжосов раптово з'явився в ефірі телеканалу "Прямий". На вигляд — заляканий до гикавки. Губа, схоже, розбита. Півгодини говорив невідомо що заради однієї фрази про те, що Володя, мовляв, не торчок, але до президентства не готовий! Все! Розходимося! Саме для цього збирають прес-конференції?" — здивувався він.

"Щоб донести народу одну фразу. Саме тому зовсім випадково хтось мінує будівлю, де спочатку повинна була пройти зустріч екс-учасника "Кварталу" і журналістів? Заради однієї фрази?.. Шановні ... Ви там не заї**лися розводити Україну?" — додав блогер.

Існує в соцмережі і версія про підкуп Манжосова. Про неї ж біля залу, де мала відбутися прес-конференція, згадував учасник "Кварталу" Олександр Пікалов. Комік стверджував, що Манжосову заплатили за компромат на Володимира Зеленського.

"Монжа, не страждай хернею. І не роби дурниць з підлостями. Гроші закінчаться, а сором — залишиться", — відреагував на особистій сторінці в Facebook автогонщик і музикант Олексій Мочанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.