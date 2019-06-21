Залишив без грошей: спливли скандальні деталі розлучення Собчак і Віторгана

Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак, яка офіційно розлучилася зі своїм чоловіком Максимом Віторганом, не отримуватиме від нього аліменти на їхнього спільного сина.

Скандальні подробиці оприлюднила "Комсомольская правда", посилаючись на власні джерела.

Виявилося, що Собчак і Віторган розійшлися в судовому порядку. Телеведуча нібито зазначила, що не потребує його грошей і не має ніяких претензій до колишнього чоловіка.

Собчак і Віторган Експрес-газета

Після розлучення син Ксенії і Максима Платон залишиться жити з матір'ю в квартирі, придбаній у шлюбі. Водночас він зможе бачитися з батьком у будь-який час. Зазначимо також, що у хлопчика буде подвійне прізвище – Віторган-Собчак.

Також відомо, що в шлюбі Собчак і Віторган купили квартиру в центрі Москви й будинок у Підмосков'ї. Це майно також підлягає розподілу в суді.

Ксенія Собчак і Максим Віторган із сином Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.