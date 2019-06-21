Залишив без грошей: спливли скандальні деталі розлучення Собчак і Віторгана

Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак, яка офіційно розлучилася зі своїм чоловіком Максимом Віторганом, не отримуватиме від нього аліменти на їхнього спільного сина.
Скандальні подробиці оприлюднила "Комсомольская правда", посилаючись на власні джерела.
Виявилося, що Собчак і Віторган розійшлися в судовому порядку. Телеведуча нібито зазначила, що не потребує його грошей і не має ніяких претензій до колишнього чоловіка.
Собчак і Віторган
Експрес-газета
Після розлучення син Ксенії і Максима Платон залишиться жити з матір'ю в квартирі, придбаній у шлюбі. Водночас він зможе бачитися з батьком у будь-який час. Зазначимо також, що у хлопчика буде подвійне прізвище – Віторган-Собчак.
Також відомо, що в шлюбі Собчак і Віторган купили квартиру в центрі Москви й будинок у Підмосков'ї. Це майно також підлягає розподілу в суді.
Ксенія Собчак і Максим Віторган із сином
Комсомольська правда
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. В кінці 2018 року з'явилася інформація, що стосунки пари виявилися на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною, через що почався галас у пресі.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Ксенію помітили з Богомоловим в аеропорту і вже того ж вечора вони мило поцілувалися в щічку на офіційному заході.
Після цього Собчак і Віторган розповіли, що офіційно розлучилася в березні 2019 року.
А вже в квітні щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасової.
Пізніше йому приписали стосунки з артисткою Агнією Кузнєцовою, Собчак же показалася на публіці з обручкою.
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