"Залишилося в порно знятися!" Поп-зірка з РФ розлютила мережу голим тілом

34-річна російська поп-виконавиця Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому позувала повністю голою.

Спокусливий знімок 34-річна Ольга опублікувала на особистій сторінці в Instagram, що викликало ажіотаж серед її шанувальників.

Олена Темнікова і Ольга Серябкіна Hochu.ua

Багато з фанатів Серябкіної відзначили, що дівчина виглядає красиво і жіночно, але в той же час співачку дорікнули у вульгарності. Інших же гаряче зображення і зовсім розлютило, в зв'язку з чим Ольгу назвали "стурбованою".

"Стурбована якась! Залишилося тільки в порно знятися. Іншим чимось можеш зайнятися?" – обурилися шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Ольга Серябкіна розповіла про те, що у неї був роман з партнеркою по групі "Серебро" Оленою Темніковою. Таким чином співачка відреагувала на інтерв'ю колишньої колеги з приводу того, що зустрічалася з продюсером колективу Максимом Фадєєвим.

Пізніше в секс-скандал втрутилася співачка Світлана Лобода. Вона здивувалася таким одкровенням, порадивши не виносити його на публіку.

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