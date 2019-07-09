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"Залишилося в порно знятися!" Поп-зірка з РФ розлютила мережу голим тілом

11.4тЧитати матеріал російською

34-річна російська поп-виконавиця Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому позувала повністю голою.

Спокусливий знімок 34-річна Ольга опублікувала на особистій сторінці в Instagram, що викликало ажіотаж серед її шанувальників.

Олена Темнікова і Ольга Серябкіна

Олена Темнікова і Ольга Серябкіна

Hochu.ua

Багато з фанатів Серябкіної відзначили, що дівчина виглядає красиво і жіночно, але в той же час співачку дорікнули у вульгарності. Інших же гаряче зображення і зовсім розлютило, в зв'язку з чим Ольгу назвали "стурбованою".

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"Стурбована якась! Залишилося тільки в порно знятися. Іншим чимось можеш зайнятися?" – обурилися шанувальники.

"Залишилося в порно знятися!" Поп-зірка з РФ розлютила мережу голим тілом
"Залишилося в порно знятися!" Поп-зірка з РФ розлютила мережу голим тілом
"Залишилося в порно знятися!" Поп-зірка з РФ розлютила мережу голим тілом
"Залишилося в порно знятися!" Поп-зірка з РФ розлютила мережу голим тілом

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Ольга Серябкіна розповіла про те, що у неї був роман з партнеркою по групі "Серебро" Оленою Темніковою. Таким чином співачка відреагувала на інтерв'ю колишньої колеги з приводу того, що зустрічалася з продюсером колективу Максимом Фадєєвим.

Пізніше в секс-скандал втрутилася співачка Світлана Лобода. Вона здивувалася таким одкровенням, порадивши не виносити його на публіку.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Serebro
Місце
РосіяМосква
Тег
Новини Росії
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Валевич Борис
Валевич Борис
Это воют не моралисты, а завистники
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