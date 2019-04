Закохана в Росію: MARUV розгнівала мережу скандальним зізнанням

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун), чий вульгарний виступ у Москві викликав хвилю критики у мережі, знову спровокувала гнів своїх шанувальників.

Артистка виступила у Санкт-Петербурзі і похвалилася відвертими, а місцями навіть розпусними знімками зі свого концерту. Більше того, артистка зізналася в любові до російського міста, написавши відповідний пост у своєму Instagram-акаунті.

"Saint Petersburg it was amazing! I'm in love with you" (Санкт-Петербург, це було чудово! Я закохана в тебе. — Ред)", — написала MARUV у підписі до знімків.

Ця заява і стала причиною гніву багатьох фоловерів, які розкритикували співачку за те, що вона розважає публіку в країні-агресорі, коли в Україні йде війна. Також артистці вкотре дорікнули за вульгарність і неприпустиму поведінку на сцені.

"Ось так нає**ла весь народ. Зробила із себе жертву, прогриміла на весь світ відмовою від Євробачення, а сама спала і мріяла про Росію. Я від самого початку не вірила в "суворість контракту". Хитра дівчинка", — написали у коментарях.

"Тобі самій не гидко виступати перед ними? Через таких людей наша країна на дні", — дорікнули MARUV користувачі мережі.

Новини MARUV станцювала для Пригожина на ювілеї

Скріншот з InstaStories Instagram @maruvofficial

Скріншот з InstaStories Instagram @maruvofficial

Скріншот з InstaStories Instagram @maruvofficial

Скріншот з InstaStories Instagram @maruvofficial

Скріншот з InstaStories Instagram @maruvofficial

Скріншот з InstaStories Instagram @maruvofficial

Скріншот з InstaStories Instagram @maruvofficial

Скріншот з InstaStories Instagram @maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MARUV, переможниця Національного відбору на Євробачення-2019, похвалилася відвертим шоу в Москві, чим викликала хвилю обурення користувачів мережі. Тоді артистці заявили, що вона "не гідна України".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.