Загроза позбавити Ізраїль "Євробачення-2019": озвучене рішення

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019" в Ізраїлі, який нещодавно знову опинився під загрозою зриву через брак коштів, таки відбудеться в країні співачки-переможниці "Євробачення-2018", ізраїльтянки Нетти Барзілай.

Як повідомляє місцева газета The Jerusalem Post, ізраїльське міністерство фінансів та корпорація суспільного мовлення KAN домовилися про виплату 50 мільйонів шекелів (12 млн євро або ж 13,7 млн доларів) у вигляді гарантійного внеску Європейському мовному союзу (ЕВС).

Відповідно до джерела, вся сума коштів має бути переведена вже сьогодні, 14 серпня. Саме цього дня завершується відведений організаторами термін для внесення необхідної застави.

Корпорація KAN отримала дозвіл взяти кредит для оплати депозиту. Згідно з умовами угоди, уряд виплатить його замість суспільного мовника в тому випадку, якщо корпорація не зможе повернути суму з огляду на "непередбачені обставини".

Зазначається, що раніше KAN оцінила витрати на проведення "Євробачення-2019" у 157 мільйонів шекелів (близько $43 млн). При цьому доходи від проведення конкурсу оцінюються всього у $14,5 млн. Різницю у $28 з гаком млн корпорація вимагала з держбюджету Ізраїлю.

У свою чергу, міністерство фінансів Ізраїлю та прем'єр-міністр наполягали, що мовник повинен сам знайти фінанси у своєму бюджеті для організації пісенного конкурсу.

Нагадаємо також, що навколо конкурсу "Євробачення-2019" скандали виникають не вперше. Спочатку суперечки розгорілися через місце проведення конкурсу: влада Ізраїлю та організатори не могли досягти компромісу і вирішити, в якому ж місті проведуть музичне змагання.

У червні в міністерстві фінансів Ізраїлю заявили, що єдиний майданчик, що відповідає стандартам "Євробачення", знаходиться у Тель-Авіві - це один з павільйонів міського Центру ярмарків.

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