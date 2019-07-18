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Загибель відомого ведучого в Одесі: спливли його пророчі пости про трагедію

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Спливли пророчі пости ведучого з Дніпра Євгена Щербакова, який напередодні випав з 17-го поверху своєї квартири в Одесі.

Так, в особистому Telegram-каналі чоловік писав про те, що відчуває — з ним повинно щось трапитися 17 липня.

"Не знаю, що саме, але щось точно чекає на мене сімнадцятого липня. Можливо, о 7:50. Я не випадково народився тут і зараз. Випадковості бувають тільки в ігрових автоматах (для краси фрази сказав), в природі випадковостей не буває . Все так, як повинно бути", — писав Щербаков.

Загибель відомого ведучого в Одесі: спливли його пророчі пости про трагедію

Євген Щербаков

Фото з Instagram

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Зазначимо, що підписники Євгенія в Instagram бурхливо відреагували на новину про його смерть. Але ще більше їх шокували останні записи ведучого.

Загибель відомого ведучого в Одесі: спливли його пророчі пости про трагедію
Загибель відомого ведучого в Одесі: спливли його пророчі пости про трагедію
Загибель відомого ведучого в Одесі: спливли його пророчі пости про трагедію
Загибель відомого ведучого в Одесі: спливли його пророчі пости про трагедію
Загибель відомого ведучого в Одесі: спливли його пророчі пости про трагедію
Загибель відомого ведучого в Одесі: спливли його пророчі пости про трагедію

Євген Щербаков

Фото з Instagram

Загибель відомого ведучого в Одесі: спливли його пророчі пости про трагедію

Євген Щербаков

Фото з Instagram

Загибель відомого ведучого в Одесі: спливли його пророчі пости про трагедію

Євген Щербаков

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Щербаков помер 17 липня в Одесі. Чоловік випав з вікна квартири на 17-му поверсі, в яку тільки недавно заселився. Медики, які прибули на місце НП, лише констатували смерть.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Місце
Україна Одеса
Теги
смерть Одеса
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Просто одержимый...Вбил в голову и сделал..Земля пухом...
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