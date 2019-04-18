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"Задовбала!" Волочкова розлютила мережу витівкою на концерті у Пугачової

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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова розлютила користувачів мережі вульгарною витівкою на ювілейному концерті Пугачової.

Волочкова під час виконання нової пісні примадонни "Щастя напоказ" раптово вибігла на сцену і сіла в шпагат прямо перед 70-річною Пугачовою. Витівку балерини зняли на відео, яке виклали в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Користувачі мережі різко розкритикували появу Анастасії на сцені, багато хто з них здивувалися, навіщо скандальну артистку взагалі пустили в зал до Пугачової.

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"Нуль вихованості у Насті! Навіщо вриватися в зал? Жах!" – обурилися фанати примадонни.

"Задовбала своїми шпагатами! Ну відстань вже від людей!" – звернулися до Волочкової.

"Задовбала!" Волочкова розлютила мережу витівкою на концерті у Пугачової

"Задовбала!" Волочкова розлютила мережу витівкою на концерті у Пугачової

"Задовбала!" Волочкова розлютила мережу витівкою на концерті у Пугачової

"Задовбала!" Волочкова розлютила мережу витівкою на концерті у Пугачової

Сама ж балерина написала на своїй сторінці в Instagram, що Пугачова особисто запросила її виконати "жартівливу роль королеви шпагату".

"Для мене величезна честь, що Алла Борисівна мене особисто запросила на свій концерт. І не тільки, як глядача, а як і єдину учасницю одного з її номерів концерту! У легкій і жартівливій ролі "королеви шпагату", – уточнила Волочкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Аллі Пугачовій виповнилось 70 років у понеділок, 15 квітня.

  • Рівно за тиждень до ювілею, 8 квітня, російські артисти відсвяткували день народження примадонни гучним концертом у Москві. "Винуватиця" торжества проігнорувала захід.

  • Раніше в ЗМІ повідомляли, що артистка відвідає концерт-подарунок, і нібито заради цього багато придбали на нього квитки. Їх вартість становила від 4 до 60 тисяч рублів (від 1,6 до 24,6 тис. гривень). Також недоброзичливці припускали, що у Пугачової просто закінчилися гроші і таким способом її сім'я вирішила "заробити".

  • 17 квітня Пугачова дала грандіозний концерт у Кремлівському палаці. Росіяни розкритикували організацію концерту і відзначили, що до багатьох персонал палацу ставився "як до худоби".

  • З нагоди ювілею Пугачової також відбудеться і грандіозний банкет, який пройде в суботу, 20 квітня. На його організацію витратили понад мільйон рублів.

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Особи
Алла ПугачоваАнастасія Волочкова
Тег
Новини Росії
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