"Задовбала!" Волочкова розлютила мережу витівкою на концерті у Пугачової

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова розлютила користувачів мережі вульгарною витівкою на ювілейному концерті Пугачової.
Волочкова під час виконання нової пісні примадонни "Щастя напоказ" раптово вибігла на сцену і сіла в шпагат прямо перед 70-річною Пугачовою. Витівку балерини зняли на відео, яке виклали в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Користувачі мережі різко розкритикували появу Анастасії на сцені, багато хто з них здивувалися, навіщо скандальну артистку взагалі пустили в зал до Пугачової.
"Нуль вихованості у Насті! Навіщо вриватися в зал? Жах!" – обурилися фанати примадонни.
"Задовбала своїми шпагатами! Ну відстань вже від людей!" – звернулися до Волочкової.
Сама ж балерина написала на своїй сторінці в Instagram, що Пугачова особисто запросила її виконати "жартівливу роль королеви шпагату".
"Для мене величезна честь, що Алла Борисівна мене особисто запросила на свій концерт. І не тільки, як глядача, а як і єдину учасницю одного з її номерів концерту! У легкій і жартівливій ролі "королеви шпагату", – уточнила Волочкова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Аллі Пугачовій виповнилось 70 років у понеділок, 15 квітня.
Рівно за тиждень до ювілею, 8 квітня, російські артисти відсвяткували день народження примадонни гучним концертом у Москві. "Винуватиця" торжества проігнорувала захід.
Раніше в ЗМІ повідомляли, що артистка відвідає концерт-подарунок, і нібито заради цього багато придбали на нього квитки. Їх вартість становила від 4 до 60 тисяч рублів (від 1,6 до 24,6 тис. гривень). Також недоброзичливці припускали, що у Пугачової просто закінчилися гроші і таким способом її сім'я вирішила "заробити".
17 квітня Пугачова дала грандіозний концерт у Кремлівському палаці. Росіяни розкритикували організацію концерту і відзначили, що до багатьох персонал палацу ставився "як до худоби".
З нагоди ювілею Пугачової також відбудеться і грандіозний банкет, який пройде в суботу, 20 квітня. На його організацію витратили понад мільйон рублів.
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