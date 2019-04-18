"Задовбала!" Волочкова розлютила мережу витівкою на концерті у Пугачової

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова розлютила користувачів мережі вульгарною витівкою на ювілейному концерті Пугачової.

Волочкова під час виконання нової пісні примадонни "Щастя напоказ" раптово вибігла на сцену і сіла в шпагат прямо перед 70-річною Пугачовою. Витівку балерини зняли на відео, яке виклали в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Користувачі мережі різко розкритикували появу Анастасії на сцені, багато хто з них здивувалися, навіщо скандальну артистку взагалі пустили в зал до Пугачової.

"Нуль вихованості у Насті! Навіщо вриватися в зал? Жах!" – обурилися фанати примадонни.

"Задовбала своїми шпагатами! Ну відстань вже від людей!" – звернулися до Волочкової.

Сама ж балерина написала на своїй сторінці в Instagram, що Пугачова особисто запросила її виконати "жартівливу роль королеви шпагату".

"Для мене величезна честь, що Алла Борисівна мене особисто запросила на свій концерт. І не тільки, як глядача, а як і єдину учасницю одного з її номерів концерту! У легкій і жартівливій ролі "королеви шпагату", – уточнила Волочкова.

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