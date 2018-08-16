"Забула про депіляцію?" Полякова приголомшила фанів знімком у бікіні

Українська суперблондинка, співачка Оля Полякова приголомшила своїх шанувальників знімком у бікіні, який вона зробила під час свого перебування в Одесі.

Оля сфотографувалася на яхті у відвертому купальнику, продемонструвавши свої ідеальні форми і довгі ноги. Знімок опублікований в її Instagram-акаунті.

"Одеса як завжди. Поїхали з подружками", - підписала зображення Полякова, чим розсмішила і одночасно здивувала своїх фоловерів.

Публікація від Оля Полякова (@polyakovamusic) 15 Авг 2018 у 4:08 PDT

Вся справа в тому, що на фото, крім найсексуальнішої блондинки України, зображені ще й чоловічі ноги. Фани посміялися над цим, зазначивши, що "подружка" Олі давно не робила депіляцію.

Решта ж традиційно захопилися підтягнутим тілом артистки, залишивши їй у коментарях масу компліментів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська поп-співачка Оля Полякова викликала захват своїх фоловерів у мережі фотографією в купальнику. Традиційно шанувальники артистки оцінили неймовірну довжину її ніг і апетитні форми.