Заборонена в Україні артистка зробила зізнання про наркозалежність

Знаменита російська співачка Лоліта Мілявська, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, зізналася в тому, що страждала від наркотичної залежності.

На заборонені речовини артистка "підсіла" в 40 років, однак уже через рік їй вдалося зав'язати. Таке відверте зізнання Лоліта зробила в передачі "Привет, Андрей!" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Співачка стверджує, що дуже важко переживала гучне розлучення з Олександром Цекало. Їхні стосунки тривали 12 років, тому розрив нелегко дався Лоліті.

"Так, у мене була наркотична залежність у ті періоди, зовсім коротка. Це навіть була не залежність. Десь у 40 я почала, в 41 закінчила, більше ні до чого подібного не торкалася", - зізналася артистка.

Відзначимо, що Лоліта була заміжня п'ять разів. Зараз вона в шлюбі з тенісистом Дмитром Івановим.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Лоліта пригрозила судом автору своїх хітів.