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СпортLady

Заборонена СБУ російська зірка заспівала в Криму українською

2.6тЧитати новину російською

Заборонена в Україні російська естрадна співачка Лоліта Мілявська заспівала в Криму хітову пісню "Друг" українського гурту "Океан Ельзи".

Так, згідно з описом короткого відео в Instagram, Мілявська провела "репетицію" в Ялті.

"Як добре влаштувати репетицію в тихому ялтинському дворику...", - прокоментувала вона свій пост у соцмережі.

"Окрема подяка за пісню українською мовою!", "Приємно, що українська пісня", - відреагували в коментарях фоловери скандальної артистки.

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Ролик Мілявської зібрав у соцмережі понад 175 тис. переглядів.

Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила Лоліті в'їзд до України терміном на три роки після відвідин Керчі у 2015 році.

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Особа
Лоліта
Об'єкти
соцмережіInstagram
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