Заборонена СБУ Наташа Корольова пригрозила Україні міжнародним судом

Заборонена в Україні російська співачка Наташа Корольова заявила, що готова звертатися до міжнародного суду.

На такі заходи артистка готова піти через те, що Служба безпеки України в 2016 році заборонила їй в'їзд в країну, в якій вона народилася, на п'ять років. Про свої наміри Наташа Корольова розповіла в інтерв'ю "Комсомольской правде".

"Справа зараз в останній інстанції - у Верховному суді України. Якщо програємо, тоді підемо в міжнародний суд. Але я впевнена, що виграємо: все, що інкримінується - повна туфта. Взяли безвинну людину, засудили, не дають можливості приїхати на могили рідних. Як я повинна себе вести? Я буду до кінця відстоювати свою правильну позицію", - стверджує співачка.

Наташа Корольова Instagram @natellanatella

Нагадаємо, у жовтні 2016 року СБУ заборонила в'їзд в Україну Наташі Корольовій у відповідь на депутатське звернення Оксани Корчинської.

При цьому в січні 2017 року артистці все ж вдалося відвідати Київ. СБУ тимчасово дозволила їй в'їзд в країну в зв'язку з кончиною її бабусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Наташа Корольова почала добиватися скасування рішення Служби безпеки через неможливість відвідувати своїх родичів.