Заборона на росіян: Нищук розповів про нову ініціативу в Україні

Українські серіали будуть зніматися без залучення російських акторів.

Про це заявив міністр культури України Євген Нищук, передає Укрінформ.

"Ми оголосили зараз конкурс не тільки на кінопроекти, а й новий стартап на підтримку і створення українських телевізійних серіалів, з умовою чи із забороною залучення артистів з Росії", - підкреслив міністр.

За його словами, це буде виключно український контент, і тільки українською мовою.

Також він закликав керівників театрів України не перешкоджати участі акторів вітчизняних театрів в зйомках даних телесеріалів.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила російському акторові Федору Добронравову, відомому за роллю в серіалі "Свати", в'їзд до країни.

Це рішення спецслужби викликало жорстку реакцію українського шоумена і актора Володимира Зеленського. Відповідні події привели до справжнього скандалу в українському медіа-просторі.

Після того, як серіал "Свати" опинився під забороною, у січні 2018-го стало відомо про судовий позов "1+1" проти Мінкульту, Держкіно та СБУ.

При цьому, як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в мережі ходили чутки, що автори серіалу продовжили знімати "Свати" всупереч забороні на показ в Україні. У свою чергу, подібні аргументи в "Кварталі" заперечували, посилаючись на те, що "проект заморожений".