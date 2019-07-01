"Забагато сексу": Полякова кинула пікантний виклик Насті Каменських

Українська співачка Оля Полякова, яка стала суддею в новому сезоні вокального проекту "Х-фактор" на телеканалі СТБ, кинула виклик своїй колезі по шоу, артистці Насті Каменських (NK).

Так, на особистій сторінці в Instagram Полякова розмістила їхнє з Настею фото і запитала у користувачів: хто з них сексуальніший (також приймайте участь в опитуванні в кінці новини).

"Ну, пропоную конкурс, хто красивіше?" – задала питання Полякова.

Думки користувачів розділилися – незважаючи на те, що питання Оля поставила на своїй сторінці, багато хто відзначив, що їм більше подобається зовнішність Каменських. Однак і у Полякової підтримка також вельми істотна – на думку фоловерів у Насті "забагато сексу".

Знайшлися й ті, хто озвучив свої варіанти, вказавши, що є співачки, які більш симпатичні, ніж Настя і Оля. Зокрема, деякі відзначили, що їм більше до смаку Тіна Кароль. Інші ж написали, що красивіше всіх артистів – секс-символ української естради Олег Винник.

Більшість же вказало, що Олю і Настю не можна порівнювати, так як вони абсолютно різні, і при цьому – обидві прекрасні.

OBOZREVATEL також пропонує взяти участь в опитуванні:

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Полякова заявила, що створює свою політичну партію. Вона вказала, що не піде з партією на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році, а спочатку набереться досвіду і тоді почне свою діяльність в парламенті.

У мережі бурхливо відреагували на наміри Полякової. Користувачі навіть припустили, кого з українських зірок можна призначити на важливі посади.

Пізніше артистка розповіла, що йде в політику, тому що потрібно щось змінювати в країні. Чоловік її підтримує в цьому починанні. Також Полякова оголосила конкурс на кращу назву партії і навіть назвала себе жартома "служницею народу". 31 травня вона покликала в свою партію ведучу 1+1 Наталію Мосейчук.

Її рішення бурхливо обговорювалося на українських телеканалах. Чеерез це вона записала гнівне звернення до жінконенависників, оголосивши їм війну.

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