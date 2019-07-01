ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубіз

"Забагато сексу": Полякова кинула пікантний виклик Насті Каменських

Читати матеріал російською

Українська співачка Оля Полякова, яка стала суддею в новому сезоні вокального проекту "Х-фактор" на телеканалі СТБ, кинула виклик своїй колезі по шоу, артистці Насті Каменських (NK).

Так, на особистій сторінці в Instagram Полякова розмістила їхнє з Настею фото і запитала у користувачів: хто з них сексуальніший (також приймайте участь в опитуванні в кінці новини).

"Ну, пропоную конкурс, хто красивіше?" – задала питання Полякова.

Думки користувачів розділилися – незважаючи на те, що питання Оля поставила на своїй сторінці, багато хто відзначив, що їм більше подобається зовнішність Каменських. Однак і у Полякової підтримка також вельми істотна – на думку фоловерів у Насті "забагато сексу".

Новини
"Краса країни": Каменських блиснула пишними грудьми на зйомках "Х-фактора"

Знайшлися й ті, хто озвучив свої варіанти, вказавши, що є співачки, які більш симпатичні, ніж Настя і Оля. Зокрема, деякі відзначили, що їм більше до смаку Тіна Кароль. Інші ж написали, що красивіше всіх артистів – секс-символ української естради Олег Винник.

Більшість же вказало, що Олю і Настю не можна порівнювати, так як вони абсолютно різні, і при цьому – обидві прекрасні.

"Забагато сексу": Полякова кинула пікантний виклик Насті Каменських
"Забагато сексу": Полякова кинула пікантний виклик Насті Каменських
"Забагато сексу": Полякова кинула пікантний виклик Насті Каменських
"Забагато сексу": Полякова кинула пікантний виклик Насті Каменських
"Забагато сексу": Полякова кинула пікантний виклик Насті Каменських

OBOZREVATEL також пропонує взяти участь в опитуванні:

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Полякова заявила, що створює свою політичну партію. Вона вказала, що не піде з партією на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році, а спочатку набереться досвіду і тоді почне свою діяльність в парламенті.

У мережі бурхливо відреагували на наміри Полякової. Користувачі навіть припустили, кого з українських зірок можна призначити на важливі посади.

Пізніше артистка розповіла, що йде в політику, тому що потрібно щось змінювати в країні. Чоловік її підтримує в цьому починанні. Також Полякова оголосила конкурс на кращу назву партії і навіть назвала себе жартома "служницею народу". 31 травня вона покликала в свою партію ведучу 1+1 Наталію Мосейчук.

Її рішення бурхливо обговорювалося на українських телеканалах. Чеерез це вона записала гнівне звернення до жінконенависників, оголосивши їм війну.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Х-Фактор Україна" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Х-Фактор Україна
Особи
Оля ПоляковаНастя Каменських (NK)
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel