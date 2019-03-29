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За "великі" заслуги: Пореченков, який стріляв в українських військових, став народним артистом

1.7тЧитати матеріал російською

Скандальний російський актор Михайло Пореченков, який "прославився" через стрілянину по позиціях українських військовослужбовців у донецькому аеропорту, став народним артистом РФ.

Почесне звання Пореченкову присвоїли в п'ятницю, 29 березня, за розпорядженням російського президента Володимира Путіна. Текст указу опублікований на порталі правової інформації Держдуми РФ.

"Народного артиста" скандальний актор отримав "за великі заслуги в галузі театрального, кінематографічного та циркового мистецтва".

Михайло Пореченков

Михайло Пореченков

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"Я не знав про це. Летів у літаку. По-перше, це велика оцінка, все-таки працюємо вже більше 20 років у театрі. Спасибі за те, що оцінили, дуже приємно. Батькам приємно, але і не приховую, мені теж. Це добре, будемо працювати на благо батьківщини далі", – зазначив Пореченков.

Нагадаємо, що зірка російських бойовиків Михайло Пореченков у 2014 році в касці з написом "Преса" в компанії терористів "ДНР" обстріляв із кулемета позиції українських військовослужбовців, які тримали оборону аеропорту Донецька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відомі російські актори Іван Охлобистін і Михайло Пореченков записали провокаційне відео, яким підтримали шоумена, кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

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Особи
Володимир ПутінМихайло Пореченков
Тег
Новини Росії
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Люди на Украине голосуют за персонажа из фильма , слабоумие украинцев на лицо. Порохоботов цепануло " рука кремля , левая нога кремля и т.д. " Простой обыкновенный стеб , умный человек всерьез не воспримет. Украина выздоравливай ! Молодцы парни. Посмеялся. Даешь Порошенко на второй срок, а потом и на третий, и так до полного прояснения в мозгах.....﻿
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andrei andrei
andrei andrei
Лохлы, Пореченков ничем никогда не очкандаливался. Респект отличному актеру, поздравления с высоким званием! Ждем новых интересных работ.
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