"За прикладом Пугачової": 65-річна Вайкуле розповіла про сурогатне материнство

Знаменита радянська і латвійська співачка Лайма Вайкуле висловилася про сурогатне материнство, зазначивши, що не піде за прикладом знаменитої Алли Пугачової (у 2013 році сурогатна мати народила примадонни і Максиму Галкіну двійню).

Так, Вайкуле в неділю, 31 березня святкує свій ювілей, артистці виповнилося 65 років. Лайма зазначила, що якщо до цього віку у неї не з'явилися діти – значить їй просто не судилося стати матір'ю. Про це йшла мова в інтерв'ю артистки для передачі "Прямий ефір" (відео дивіться нижче).

Лайма Вайкуле EADaily

"Алла – молодець, стати мамою в такому віці... Хоча кому яке діло? Я не піду за прикладом Алли. У кожного своє призначення. Мені не судилося, навіщо мені щось штучно робити? Я взагалі йду за течією, і все, що мені потрібно, до мене приходить. Я спеціально робити щось не можу", – розговорилася Лайма.

Відзначимо, 69-річна Алла Пугачова виховує двох маленьких дітей, 5-річних Лізу і Гаррі Галкін, яких їм з чоловіком, Максимом Галкіним народила сурогатна мати. На момент народження дітей у 2013 році Аллі було 65 років, її чоловікові Максиму – 37.

Нагадаємо, раніше Вайкуле розповіла, як вперше зустрілася з Аллою Пугачовою та яке враження справила на неї зірка. Відзначимо, артистки знайомі майже 40 років і є близькими подругами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Вайкуле розповіла, як в молодості ледь не пристрастилася до наркотиків, а зараз має залежність від сигарет.

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