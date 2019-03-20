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За добу до дня народження: помер гітарист культових рок-гуртів

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Помер знаменитий британський музикант, гітарист Берні Торме, який працював із культовими музикантами і рок-гуртами. Гальм відійшов у вічність за день до свого 67-річчя.

Музикант працював у колективі Оззі Осборна, а також грав у гурті Gillan, який створив вокаліст Deep Purple Ієн Гіллан. Про це повідомило агентство Associated Press.

Про смерть гітариста стало відомо у вівторок, 19 березня, від барабанщика і близького друга музиканта Міка Гаффні. З'ясувалося, що у Торме була пневмонія обох легень, і він перебував на штучному життєзабезпеченні протягом чотирьох тижнів перед смертю.

Берні Торме

Берні Торме

Variety

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Оззі Осборн, який працював із Берні Торме, також уже відреагував на новину, написавши прощальний пост у своєму Twitter-акаунті.

"Який сумний день. Ми втратили ще одного великого музиканта. Берні мав чуйну душу і золоте серце. Його буде дуже не вистачати. Висловлюю щирі співчуття його родині, друзям і шанувальникам. Спочивай із миром, Берні", – написав Осборн.

Зазначимо, що з 1979 року Торме грав у гурті Gillan, який створив вокаліст Deep Purple Ієн Гіллан. Пізніше він приєднався до Осборна в турі як власний гітарист, але співпрацював із ним недовго. За всю свою кар'єру Торме записав більше 24 альбомів як сольно, так і в складі музичних колективів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США помер гітарист Дік Дейл у віці 81 рік. Дейла називають "королем серф-року" і одним із перших випробувачів гітари Fender Stratocaster. Найбільш відомим у світі став його сингл Misirlou, який режисер Квентін Тарантіно використовував у фільмі "Кримінальне чтиво".

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Особи
Оззі ОсборнІен Гіллан
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