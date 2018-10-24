''З такою комуналкою...'' В мережі відповіли на хвастощі української зірки-модниці

Українській телеведучій Олені Філоновій, зірці "Нового каналу" і любительці шопінгу відповіли в Instagram на її щоденні хвалькуваті пости з бутиків.

На особистій сторінці в соцмережі дівчина похвалилася черговим фото з модного магазину в Іспанії, на що їй відповіли вичерпним коментарем про українські реалії.

"Привіт. Мене звати Олена, і я шопоголік", — прокоментувала знімок у бутику Філонова.

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Фотографія зібрала понад 3 тис. лайків і кілька коментарів, серед яких зустрівся і наступний:

"Легко бути шопоголіком, якщо є що в кишені, ну а ми тепер з такими цінами на комуналку, на бензин, на ліки всі станемо ж*поколіками... Дивно, в одній країні живемо, лише одні можуть собі все дозволити, а у інших зарплата 3200, і уряд каже, що нам має на все вистачати. ​​Ви не подумайте, що всі злі, просто нас доводять до того, що ми не можемо порадіти за інших", — наголосили під постом Філонова.

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